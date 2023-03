Quer concorrer a R$ 1.000 este mês? Conheça a nova promoção do Nubank!

O Nubank, banco digital brasileiro fundado em 2013 com a missão de tornar os serviços financeiros aos clientes mais transparentes, eficientes e acessíveis, oferece a seus usuários a oportunidade de serem reconhecidos como parte de uma promoção Vale Vida que pagará até R$ 1000 para o contemplado.

Vale ressaltar que o Nubank se tornou uma das fintechs mais populares do Brasil e se expandiu para outros países da América Latina, como México e Colômbia, recebendo inúmeros prêmios por seus produtos e serviços e compartilhando seu sucesso com os clientes por meio de programas de recompensas e promoções, como, por exemplo, o Vale Vida.

Vale Vida Nubank

Para participar da promoção Vale Vida Nubank os clientes devem adquirir uma apólice de seguro de vida Rossinho com potencial para ganhar prêmios de até R$ 1.000. Para isso, basta acessarem o aplicativo do Nubank e, em seguida, clicar no ícone “Promoção Vale-Vida Nubank” para visualizar os detalhes desta promoção e aceitar os termos e condições. Por fim, o cliente deverá seguir as instruções do app e clicar no ícone “Participar”.

No entanto, é importante se registrar para participação dentro de cinco dias após o pagamento do seguro. Segundo as regras da campanha, após a compra do seguro, o usuário receberá um número mensalmente. Nesse sentido, os clientes que contratarem mais seguros terão a possibilidade de adquirir mais números, ou seja, podendo concorrer a mais prêmios.

Além disso, os clientes contam com cupons de R$ 30,00 a R$ 100,00 que podem ser utilizados em serviços e produtos.

Sobre o seguro Vale Vida

Em caso de imprevistos, o seguro de vida Nubank pode trazer segurança financeira para a família em caso de invalidez permanente ou à morte do cliente. Em caso de acidente, as seguradoras pagam uma quantia pré-determinada todos os meses ou anualmente.

Desse modo, o seguro garante a estabilidade financeira tanto para o segurado quanto para sua família, servindo como uma medida preventiva, fornecendo segurança de renda e alívio de possíveis dívidas para as famílias.

Vale destacar que o seguro Vale Vida do Nubank oferece diversos benefícios extras, como, por exemplo, onde cada segurado pode escolher o valor que deseja cobrir, o tempo de duração da cobertura e adicionar outras opções de cobertura.

Sendo assim, as apólices permitem que as pessoas ajustem sua cobertura a necessidades ou condições específicas, fornecendo maior flexibilidade.

Quanto rende mil reais na conta do Nubank?

Se um cliente não gosta ou não tem interesse em comprar um seguro de vida, saiba que ainda existem formas de ganhar dinheiro do Nubank. Uma delas trata-se do rendimento da conta 100% do CDI, ou seja, uma taxa de rentabilidade de 13,65% ao ano. Em outras palavras, isso significa que as contas do Nubank possuem atualmente uma taxa média de retorno mensal de 1,07%.

Em suma, se um cliente optar por deixar um rendimento de R$ 1.000 em sua conta Nubank, em até dois anos verá seu dinheiro rendendo até R$ 1.240,60, já com a dedução do Imposto de Renda.