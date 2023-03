Quer economizar na conta de luz? Conheça os 5 VILÕES que encarecem a energia elétrica

Um dos grandes desafios no orçamento mensal das pessoas é conseguir economizar na conta de luz. Cada dia que se passa as contas do dia a dia com itens básicos de sobrevivência se tornam mais caros.

Sendo assim, se você quiser reduzir os seus custos é necessário criar diferentes estratégias e identificar onde é possível reduzir.

Para te ajudar neste desafio, selecionamos 5 vilões da sua conta de luz. Você pode se surpreender com alguns deles!

5 vilões da sua conta de luz

Veja agora a lista completa de vilões da conta de luz e descubra onde é possível economizar!

1 – Carregador preso na tomada

Muitas pessoas têm o costume de manter o carregador conectado na tomada mesmo quando já retirou o celular. Essa atitude pode parecer simples, mas faz muita diferença no final do mês.

Isso porque, mesmo sem nenhum aparelho conectado, manter o carregador na tomada faz com que a energia continue sendo gasta.

Além disso, é necessário também estar atento para os riscos de choques e até mesmo curto circuitos ou outros acidentes.

2 – Freezer: um dos grandes vilões da conta de luz

Para manter os alimentos sempre na temperatura ideal, o freezer precisa estar sempre conectado à tomada. Sendo assim, está constantemente gastando energia elétrica.

Mas muitos ainda não sabem que ele pode ser um dos grandes vilões da sua conta de luz. Por isso, mantenha-o sempre na potência mais baixa para economizar energia. Além disso, ao adquirir um freezer, escolha por um modelo que seja mais econômico.

3 – Lâmpadas de filamento

Muitos já sabem, mas vale a pena reforçar que as lâmpadas de filamento gastam muita energia elétrica e podem pesar na conta de energia elétrica.

A recomendação é sempre utilizar as lâmpadas de LED, que são mais econômicas e possuem maior durabilidade.

Vale ressaltar também que é possível economizar ainda mais na utilização das lâmpadas. Por isso, sempre apague a luz quando sair do ambiente. Essa atitude pode fazer uma grande diferença.

4 – Chuveiro elétrico

Quem não adora um banho quente e relaxante, não é mesmo? Poderíamos passar horas ali. Mas um dia a conta chega e ela vem na sua conta de luz.

O chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da sua conta de energia elétrica. Por isso, use com moderação. Se estiver um dia quente, mude a posição do chuveiro para “verão”. Ao tomar banho quente, a dica para economizar é diminuir o tempo que passa com o chuveiro ligado.

5 – TV

Você costuma deixar a televisão ligada o dia inteiro? Muitos costumam acordar e já ligar a TV mesmo se não for assistir.

No entanto, deixar o aparelho ligado mesmo quando não estiver assistindo pode aumentar a sua conta de luz. Por isso, só ligue a TV quando realmente for utilizá-la.

Vale ressaltar, também, que apenas deixar o aparelho na tomada sem ligá-la já consome energia. Isso porque ela mantém as luzes acessas. Assim, para mantê-las acessas é necessário o consumo de energia.

Atitude para economizar na conta de luz

Nem sempre é fácil mudar alguns hábitos do nosso dia a dia. Mas, se você quer realmente ver a diferença nas suas finanças, é fundamental começar a implantar novos hábitos diários.

No início pode ser difícil manter a constância, mas logo essas atitudes ficarão cada vez mais no automático e você fará sem ao menos percebê-las.

A satisfação virá quando você ver o resultado no final e terminar o mês com dinheiro sobrando no orçamento.