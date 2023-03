Quer ter seu próprio negócio? Veja como empreender com até R$30 mil

Milhões de pessoas são atraídas pela perspectiva de iniciar seus próprios negócios. O objetivo de iniciar a própria empresa, geralmente é complementar a renda existente ou obter acesso a mais recursos financeiros. Por isso que hoje, apontaremos como ter seu próprio negócio com até R$30 mil.

Como empreender em seu próprio negócio com até R$ 30 mil?

Abrir um negócio exige um investimento inicial considerável, neste caso até R$ 30 mil. Isso porque antes de colocar seu projeto em ação, você precisará desse investimento preliminar para resolver uma série de questões, incluindo alvarás, contratos e outros. Por isso, acompanhe a leitura e siga as dicas que damos neste artigo.

Determine seu mercado-alvo para concentrar seus esforços de marketing

Se você deseja iniciar um negócio até R$30 mil, deve ser talentoso em algum campo. Com isso, investigue seu conjunto de habilidades para saber o que pode guiá-lo em direção ao melhor nicho de mercado. Além disso, desenvolva o conceito ainda mais e invista nele se fizer sentido.

Exemplificando:

Se você é um cozinheiro habilidoso, abrir um restaurante pode ser uma ótima ideia de negócio. A partir daí, você pode decidir se quer focar em doces, carnes, opções veganas/vegetarianas, entre outras.

Isso ocorre porque o foco em uma parcela menor do mercado facilita o direcionamento dos esforços de marketing e reduz a quantidade de concorrência.

Então, se você se concentrar em resolver problemas muito específicos falará para um público que valoriza mais sua solução e está disposto a pagar mais por ela.

Faça um orçamento e planeje como pagará a papelada necessária para oficializar sua empresa

Ao iniciar um negócio, é crucial cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis. Para tanto, primeiro você deve abrir um CNPJ adequado ao tipo de trabalho que pretende realizar. Se pretende iniciar uma microempresa (ME), os requisitos são:

Identifique a sua área de negócio e dê um nome à sua empresa;

Contratar um consultor financeiro;

Ademais, identificar quais atividades realizará (CNAEs);

Determine qual sistema de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) melhor se adapta às necessidades do seu negócio;

Elabore o Contrato Social, delineando a participação dos acionistas;

Prepare a documentação necessária para registro na Junta Comercial, e obter direções e horários de funcionamento;

Por fim, executar o registro no governo estadual (para empresas comerciais) ou no governo local (para prestadores de serviços).

Além disso, fique atento às autorizações necessárias para começar a operar, como um certificado de inspeção do Corpo de Bombeiros ou uma inspeção de saúde do Departamento de Saúde Pública. Esses papéis serão pagos, então adicione o custo ao seu orçamento de R$30 mil.

Ao contemplar o investimento preliminar, é importante ter em mente o seguinte:

As despesas sujeitas à tributação, como Relatório de Arrecadação de Impostos Estaduais (DARE), Relatório de Arrecadação de Impostos Federais (DARF) e Relatório de Operações Comerciais (Junta). Aliás, os preços variam dependendo da localização, natureza e tamanho da empresa.

Por exemplo, as taxas de registro para o tribunal comercial em 2022 variam de R$ 91,00 a R$ 545,00.

Certifique-se de que a estrutura e os materiais sejam legítimos para iniciar o negócio até R$ 30 mil

Ao abrir um negócio com R$ 30 mil, você precisará separar parte desse dinheiro para comprar insumos, que variam de acordo com o nicho de mercado e o layout físico da sua empresa.

Se você está planejando entrar no setor de food service, por exemplo, é vital que você gaste dinheiro em coisas como armários de armazenamento de aço inoxidável, mesas, balcões e serviço de gás confiável.

Ainda, é importante manter um estoque organizado de ferramentas como painéis, formas, garras e eixos.

Dicas para iniciar um negócio com até R$30 mil

Agora que você leu como empreender, pode lançar seu negócio. O que você acha de obter mais alguns conselhos?

Por exemplo, é recomendável criar uma planilha com o que será necessário e dividi-la em itens essenciais e complementares para organizar uma parte dos gastos.

Aqueles que são cruciais devem ser a prioridade no investimento, no início do seu negócio, e contabilizados no orçamento de R$30 mil. Enquanto, os recursos secundários podem ser adquiridos posteriormente.

Um produto viável mínimo também pode ser criado para avaliar o interesse do consumidor. Quando apenas um pequeno número de produtos é fabricado, é muito mais simples avaliar seu desempenho e fazer os ajustes necessários em sua abordagem de marketing e vendas.

Por isso, confira algumas ideias de negócios que você pode lançar com um orçamento de R$ 30 mil:

franquias;

venda de alimentos na forma delivery;

floricultura online;

brechó.