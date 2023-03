Quer trabalhar como FREELANCER? Conheça as melhores e mais seguras plataformas digitais

Está pensado em começar a trabalhar como freelancer? Este é um tipo de trabalho que tem crescido de forma significativa nos últimos tempos. Isso porque ele promete trazer mais liberdade para o profissional. Esta modalidade nada mais é do que um trabalho autônomo. No entanto, não conta com vínculo trabalhista.

A seguir, entenda melhor sobre a profissão e conheça as melhores plataformas digitais para conseguir muitos projetos.

O que é um trabalho freelancer?

Como você já viu, o freelancer é um trabalhador autônomo. Mas o vínculo trabalhista ocorre a partir de vários projetos. Ou seja, o profissional procura pela demanda ou é solicitado, realiza o serviço e recebe o pagamento. Ao final, o vínculo não permanece.

Sendo assim, tem sido uma área muito procurada nos últimos tempos. Profissionais de diversas áreas podem se tornar freelancer, como escritores, designers, editores de vídeo, advogados, contadores e vários outros.

Além disso, o profissional consegue muito mais liberdade para realizar os seus projetos do que em um trabalho CLT. Assim, pode definir a sua carga horária e o seu local de trabalho, bem como possui toda flexibilidade para alterá-los quando desejar.

Plataformas de trabalho freelancer

Para ajudar os trabalhadores freelancers encontrarem seus clientes, existem diversas plataformas digitais que faz a conexão entre eles.

A seguir, nós selecionamos as melhores plataformas que você pode se cadastrar e começar a trabalhar hoje mesmo. Confira!

1 – Workana

De acordo com as informações do próprio site, a Workana é a maior plataforma de freelancers da América Latina. Todos os dias, ela conecta milhares de profissionais a clientes de todos os lugares do continente.

Para encontrar trabalho no site, você precisa primeiro se cadastrar na plataforma. Após concluir todas as informações necessárias, o seu perfil será avaliado pela equipe Workana e, caso esteja tudo certo, será aprovado e você já poderá enviar propostas.

Criar o seu perfil e enviar propostas é totalmente gratuito. No entanto, quando você consegue um projeto, uma porcentagem do pagamento é destinado para o próprio site, como uma taxa.

A Workana é uma das plataformas mais seguras para se trabalhar e contratar freelancers. Por isso, se você está pensando entrar para a categoria, vale a pena se cadastrar no site oficial.

2 – 99Freelas

O 99Freelas é um dos sites de trabalho freelancer mais populares do Brasil. Fazer o cadastro é simples e você já pode enviar propostas imediatamente.

São várias categorias de trabalho que você pode escolher, entre atendimento ao cliente, redação, direito, trabalhos administrativos, entre vários outros. Assim, os clientes publicam as suas demandas e você pode se candidatar para os trabalhos.

Se cadastrar no site e enviar propostas é totalmente gratuito. Mas a plataforma cobra uma taxa de 5% a 10% sobre o valor do serviço, que já pode ser calculado durante o envio da proposta. Além disso, você também tem a opção de contratar um dos pacotes da plataforma para conseguir ainda mais recursos de trabalho.

O 99Freelas possui um sistema de pagamento seguro. Após o cliente escolher o freelancer para a sua demanda, deve realizar o pagamento diretamente na plataforma. Somente depois você deverá começar a trabalhar no projeto.

Após concluir, o cliente irá receber o trabalho e avaliar. Após a confirmação do cliente, a plataforma repassa os valores diretamente para a sua conta bancária.

3 – VintePila

Mais um site de trabalho freelancer, o VintePila também conta com a publicação de projetos e a conexão entre trabalhadores autônomos e clientes.

No entanto, a plataforma também possui um ferramenta diferente que permite o freelancer criar um anúncio sobre o seu trabalho. Assim, você pode criar o seu anúncio e divulgar em outros sites e redes sociais por meio do link que direciona para o seu perfil de vendas.

É possível se cadastrar na plataforma gratuitamente. Como o próprio nome do site sugere, inicialmente, só é permitido enviar propostas no valor de R$ 20. Mas o site conta com adicionais, que podem aumentar a rentabilidade de cada projeto.

Após cumprir alguns objetivos, a plataforma libera novos recursos para os usuários, como a possibilidade de fazer anúncios e enviar propostas com valores mais altos. Vale a pena conferir!