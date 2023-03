Quer trabalhar na Univox? Conheça os cargos!

A Univox, empresa que surgiu com o propósito de ser o maior e melhor provedor de serviços de telecomunicação da região Sudeste, está atrás de novos funcionários no mercado. Dessa forma, antes mesmo de falar sobre a empresa, conheça quais são as vagas disponíveis:

Consultor (a) de Vendas – Franca – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Efetivo;

Executivo (a) de Contas – Franca – SP – Efetivo;

Instalador (a) e Reparador (a) – Franca – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Instalação e Reparação – Passos – MG – Efetivo;

Técnico (a) Instalador (a) Reparador (a) – Franca – SP – Efetivo;

Técnico (a) Instalador (a) Reparador (a) – São Sebastião do Paraíso – MG – Efetivo;

Técnico (a) Instalador (a) Reparador (a) – Passos – MG – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Patrocínio Paulista – SP – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja (Temporária) – Franca – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – Franca – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – Passos – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – São Sebastião do Paraíso – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Pessoas com Deficiência (PCD) – São Sebastião do Paraíso – MG.

Mais sobre a Univox e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Univox, é válido destacar que a empresa está presente em mais de 100 cidades entre os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Brasília, conectando mais de 600 mil residências.

Além disso, atendendo a 23 cidades no sudoeste mineiro, a Univox é líder no mercado regional, escrevendo uma história de dedicação, pesquisa e desenvolvimento constante. Confira alguns dos benefícios da companhia:

Plano de Saúde;

Seguro de vida;

Remuneração Variável;

Vale transporte;

Vale Refeição.

