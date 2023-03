Quer trabalhar no Sí Señor? Confira as vagas!

O Sí Señor, rede de restaurantes mexicanos com forte presença em solo brasileiro, está atrás de mais colaboradores para compor o seu quadro. Dessa forma, antes de falar um pouco mais sobre a rede, vale a pena conferir a lista de vagas disponíveis na empresa:

Analista de DP – São Paulo – SP – Efetivo;

Barman – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Rodador (A) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Sub Chefe de Cozinha – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Ajudante de Cozinha – Brasília – DF – Efetivo;

Ajudante de Bar – São Paulo – SP – Efetivo;

Ajudante De Bar – Campinas – SP – Efetivo;

Ajudante De Cozinha – Campinas – SP – Efetivo;

Estágio Em Gastronomia – São Paulo – SP – Estágio;

Garçom – São Paulo – Efetivo;

Hostess – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (A) De Salão – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar De Serviços Gerais – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Santo André – SP – Efetivo;

Assistente De Cozinha – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Chefe De Cozinha – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Rodador(a) – Santo André – SP – Efetivo;

Rodador(a) – São José do Rio Preto – SP – Efetivo.

Mais sobre o Sí Señor e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Sí Señor, é importante destacar que a rede segue três premissas: ótima comida, boa música e atendimento de qualidade. O cardápio é variado e atende a todos os gostos. Isto é, ao contrário do que se pensa, há várias opções que não possuem pimenta, já que apesar da forte influência mexicana, uma culinária TEX-MEX é mais diversificada.

Atualmente, com 22 unidades, o Sí Señor tem um ambiente descolado com luz baixa e repleto de ornamentos coloridos que remetem à cultura TEX-MEX. Com uma proposta irreverente e despojada, em breve várias outras unidades devem ser inauguradas pelo Brasil.

