A Quero-Quero Lojas inaugurou sua primeira filial em 1967 e desde lá busca atuar de forma comprometida e dedicada, visando a qualidade entregue em seus serviços. Nessa semana, a companhia disponibilizou novas vagas de trabalho pelo país e está em busca de pessoas empenhadas em aprender diariamente. A seguir, confira.

Quero Quero Lojas abre OPORTUNIDADES de emprego no sul do país

Após a sua inauguração, a Quero Quero Lojas foi crescendo e auxiliando cada vez mais na qualidade de vida das pessoas. Atualmente, a companhia é especializada em materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e possui um amplo portfólio, atendendo toda a demanda do mercado.

Para dar continuidade a sua trajetória, a empresa está em busca de pessoas de confiança, que atuam focado em seus clientes e valorizam o trabalho em equipe. A seguir, confira as vagas disponíveis e saiba como se candidatar.

Sup. de Vendas – Xaxim/SC;







Estoquis. I – São Miguel do Iguaçu/PR;







Servente – Terra Roxa/PR;







Oportunidades Exclusivas para PCD – Brasil;







Op. de Empilhadeira – Santa Maria/RS;







Motorista – Patronato/RS;







Cons. de Vendas – Julho de Castilho/RS;







Mont. de Móveis – Três Passos/RS;







Coor. Administrativo – Triunfo/RS;







Jov. Aprendiz – Videira/SC.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

A Quero Quero Lojas contrata novos profissionais constantemente e atualmente está em busca de pessoas comprometidas para a formação de uma nova equipe.

Para concorrer ao processo seletivo é simples, basta encaminhar um currículo atualizado para a companhia analisar através do site 123empregos.

