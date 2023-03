Raça rara: Audrey Hale ocupa o lugar infame como a 6ª atiradora em massa na história dos EUA

Mtiroteios e, particularmente, tiroteios em escolas estão longe de ser raros no Estados Unidos. Mas uma coisa se destacou muito nos assassinatos sem sentido de segunda-feira na The Covenant School em Nashville, Tennessee. O atirador era na verdade um pistoleira: Audrey Hale, 28 anos.

O ex-aluno do cristão escola primária levou dois rifles de assalto e pistolas para cometer o ato de terror sem sentido. Ela assassinou três crianças de 9 anos e, pelo menos, três adultos. Cimentando seu lugar como a sexta atiradora em massa na história dos Estados Unidos.

Ela morreu em um tiroteio com a polícia, enquanto estava escondida no segundo andar da escola.

Brenda Spencer: a primeira atiradora americana em uma escola

Brenda Spencer começou a tendência em 1979, com sua filmagem solo de outra escola primária em São Diego. Spencer, que ainda está na prisão, nunca deu um motivo concreto (além de não gostar de “segundas-feiras”) para seu ato em que dois adultos morreram e 8 crianças em idade escolar ficaram feridas.

O Escola Primária de Cleveland tiroteio chocou os EUA e se tornou o único tiroteio em massa cometido por uma mulher no século 20 em solo americano.

Jennifer San Marco: a atiradora dos correios da Califórnia

Mais recentemente, os atos de Spencer foram seguidos por Jennifer San Marcoem 2006. O Tiroteios nas instalações postais de Goleta na Califórnia tirou a vida de seis pessoas, antes de San Marco finalmente cometer suicídio.

Mais tarde, foram encontrados escritos em sua casa no deserto do Novo México, aludindo a uma suposta “conspiração” contra ela.

Amy Bishop e o tiroteio da Universidade do Alabama em Huntsville em 2010

Em 12 de fevereiro de 2010, seis pessoas foram baleadas na Universidade do Alabama em Huntsville. A descontente professora Amy Bishop marcou uma reunião no departamento de biologia da universidade que contou com a presença de 12 educadores. Três sucumbiram aos tiros.

Bishop os emboscou com sua arma Ruger P95 e saiu do campus como se nada tivesse acontecido.

O ano de 2015 teve duas atiradoras em massa nos EUA

Um exemplo de atiradora não solo foi Tashfeen Malik. Que em 2015, junto com seu marido Syed Farook, causou estragos em uma instalação de serviços sociais em são bernardo, Califórnia. A contagem de corpos foi devastadora, com 14 pessoas sucumbindo aos ferimentos e 17 sofrendo ferimentos.

Também em 2015, Colégio Técnico da Louisiana estudante Latina Williams atirou e matou dois colegas em Baton Rouge, LA.

Mulheres participam de apenas 2% dos tiroteios em massa nos Estados Unidos

O banco de dados do Violence Project mostra que as mulheres representam apenas 2% dos atiradores em massa em incidentes registrados nos Estados Unidos. De acordo com seus dados, apenas seis dos 192 atiradores em massa (acompanhados desde 1966) são mulheres.

Designer gráfico e ilustrador baseado em Audrey Hale Nashville