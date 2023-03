Rafael Fiziev alerta Justin Gaethje antes do UFC 286: ‘Vou arrancar o coração dele’

Rafael Fiziev está jogando para valer neste fim de semana.

Neste sábado, Fiziev enfrenta Justin Gaethje na luta co-principal do UFC 286. É uma luta crucial, já que Gaethje busca se recuperar da derrota para o então campeão Charles Oliveira, enquanto Fiziev espera passar para o top cinco dos leves e correr no o próprio título e, como tal, “Ataman” está trazendo uma atitude de “não fazer prisioneiros” com ele para a jaula.

“Estou esperando [for] o melhor Gaethje na minha frente”, disse Fiziev no UFC 286 Media Day. “Estou esperando o melhor da forma, estou esperando uma luta dura dele. Estou esperando por sangue…”

“Não importa o que [happened] com Carlos. Eu entro e faço o meu trabalho. Toque-o com o primeiro soco, com o segundo, não importa. Eu vou pegar o coração dele.”

Gaethje é um ex-campeão interino dos leves do UFC, no entanto, “The Highlight” é mais conhecido pelas performances incrivelmente emocionantes que ele oferece toda vez que luta. Em seu próprio scrum do Media Day, declarou-se o lutador mais emocionante da história, uma afirmação que é apoiada pelo fato de que, desde que ingressou no UFC em 2017, Gaethje ganhou o prêmio de Luta do Ano três vezes. Para Fiziev, um homem que ganhou bônus de Performance ou Luta da Noite em suas últimas cinco lutas, isso torna este confronto inegavelmente atraente.

“Não posso dizer que é apenas mais uma luta”, disse Fiziev. “Claro que estou animado. Esse adversário é muito famoso e todo mundo o conhece. ‘Destaque’ é seu apelido. Mas também, é apenas a próxima luta para mim. São ambos.

“Só vou continuar fazendo o que faço nessa luta e mostrar a ele real destaque.”

Outro aspecto atraente da luta é a perspectiva de uma disputa de título depois. Atualmente em uma sequência de seis vitórias consecutivas, uma vitória sobre o ex-campeão interino daria a Fiziev um forte argumento para se tornar o próximo contendor dos leves; no entanto, com Beneil Dariush enfrentando o ex-campeão Charles Oliveira no UFC 288, Fiziev reconhece que pode não ter essa oportunidade. E se não, “Ataman” está bem com isso.

“Acho que se eu vencer, mereço a disputa pelo título”, disse Fiziev. “Mas o UFC também faz como quer. Se eles derem uma chance pelo título para o vencedor de Oliveira e Dariush, tudo bem. Dariush, acho que ele merece mais do que qualquer um nesta divisão. Se me derem depois dessa luta, também fico feliz.”

Mas se Dariush perder, ou o UFC optar por dar a ele a próxima chance pelo título dos leves, Fiziev planeja fazer com Islam Makhachev a mesma coisa que pretende fazer com Gaethje neste fim de semana.

“Se acontecer assim, estou apenas fazendo o que sempre faço”, disse Fiziev. “Só tenho que parar as quedas e fazer o que amo fazer: ir para frente e socar.”