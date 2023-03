Rafael Lovato Jr. se sente completo após retorno ao MMA, mas aberto a mais: ‘RIZIN, ainda pode me ligar’

Rafael Lovato Jr. está feliz mais uma vez, e esse sentimento vem anos depois que seu mundo desmoronou.

O veterano do MMA havia acabado de vencer o campeonato dos médios do Bellator de Gegard Mousasi em 2019, quando foi diagnosticado com cavernoma, uma condição potencialmente perigosa em que vasos sanguíneos anormais se aglomeram no cérebro ou na medula espinhal. As comissões atléticas não o autorizariam a lutar.

Enfrentando o que chamou de “aposentadoria por tempo indeterminado”, Lovato, que na época estava com 10 vitórias e 0 derrotas, concentrou-se no desenvolvimento de sua equipe durante a pandemia do COVID-19. Avanço rápido de três anos, e Lovato, 39, finalmente teve a chance de voltar a entrar no ringue e competir mais uma vez.

Agora casado e pai de gêmeos, Lovato não está mais sob a bandeira do Bellator, mas a luta, uma vitória em dezembro passado sobre Taiga Iwasaki no INOKI BOM-BA-YE × Ganryujima em Ryogoku, ainda parece um sonho tornado realidade.

“Era apenas meu sonho e minha fé de que talvez algo acontecesse, então comecei a me preparar para o caso”, disse Lovato em entrevista ao MMA Fighting. “Tudo se encaixou muito rápido, de um jeito lindo. Parecia o destino. Cara, mesmo depois de todos esses anos afastado, ainda sinto que sou um lutador melhor hoje do que quando ganhei o título mundial.”

“Não vou mentir, no dia da luta eu estava muito nervoso”, continuou. “Parecia minha primeira luta de novo, só porque fazia muito tempo que eu não sentia aquela adrenalina e aquele medo e tudo mais. Mas a luta foi perfeita, foi limpa e consegui acertar uma das minhas técnicas favoritas.”

Havia ansiedade em levar um soco na cabeça, admitiu Lovato, mas sem medo.

“Fiz muitos estudos, muitos exames e testes para minha condição cerebral, e um dos testes que fiz foi um teste genético, disse ele. “E acontece que nasci com essa condição. Eu tenho uma doença genética.

“Eu tive isso toda a minha vida e fui atingido na minha cabeça toda a minha vida. Ainda não sinto nenhum sintoma, nenhum problema, nenhum problema devido à minha condição cerebral. Está apenas lá, mas não sinto nada.

“Essa foi uma das partes mais difíceis de saber que eu não poderia mais lutar, porque literalmente não tenho problemas. Claro, isso pode mudar, mas também pode não mudar toda a minha vida. Muitas pessoas têm essa condição e nunca sentem nada.”

Lovato começou como um talento do jiu-jitsu que fez a transição para o MMA. Ele foi campeão no Legacy FC e no Bellator antes de saberem que nunca mais competiria. E ainda, três anos depois, ele é um agente livre e ainda na luta.

“Eu meio que gostei da história perfeita”, disse ele. “Subi e me tornei campeão, depois fui obrigado a me aposentar, mas estava invicto. E então voltando, é como, ‘Oh, agora se eu perder, minha história não parece mais tão boa agora’. Apenas algumas dessas coisas que talvez quando você pensa muito podem começar a surgir. Mas no final do dia, eu fiz um ótimo acampamento, tive as pessoas que amo comigo e treinadores incríveis que estiveram comigo em toda a jornada. Eles me deram a confiança e a força. Eu sabia que estava pronto.”

O lutador invicto passou anos consultando especialistas em cavernoma para coletar dados sobre se era seguro retomar sua carreira no MMA. De acordo com Lovato, os médicos disseram que “o risco era inferior a 2%”. Mas as comissões atléticas dos EUA não estavam convencidas.

Tem sido difícil para Lovato aceitar a ideia de que algo fora de seu controle poderia definir seu legado.

“Nunca aceitei muito ter que parar de lutar e principalmente perder o cinturão”, disse. “Quer dizer, eu não perdi, mas eu era o campeão e depois nunca consegui defendê-lo. Foi quase como se nem tivesse acontecido. Algumas pessoas nem perceberam que ganhei like. Na cabeça deles, eles achavam que o Mousasi era o campeão e continuava sendo o campeão e não tinha perdido, porque ele ganhou o cinturão de volta.”

“Agora que eu sei [doctors say I’m safe to compete], é quase ainda mais seguro, porque assim eu poderia ficar por dentro e verificar se estou bem”, disse ele. “Eles eram todos a favor de eu continuar lutando. Passei um ano e meio conversando com a comissão atlética, passando todas essas informações, e no final disseram que não. Eles votaram e votaram não.

“Foi muito difícil para mim, porque aí eu tive que aceitar que não ia conseguir recuperar meu cinturão, e não podia mais lutar nos Estados Unidos e nem na Europa, porque a Europa também me negou.”

O MMA Fighting confirmou que Lovato está suspenso clinicamente nos Estados Unidos. Com isso, o ex-campeão do Bellator viu na Ásia sua última esperança de lutar no MMA.

“Lutar no Japão é um sonho meu desde criança”, disse Lovato. “Essa foi uma das razões pelas quais eu estava animado para lutar pelo Bellator. Tive uma oferta do UFC também, mas fui para o Bellator porque queria ter certeza de que poderia lutar no Japão em algum momento, e eles trabalham com o RIZIN, então seria algo que eles me ajudariam a fazer. ”

Lovato disse que estava em negociações com o ONE Championship, mas a promoção também desistiu de contratá-lo. Fechar o negócio com INOKI BOM-BA-YE foi muito mais fácil – os promotores simplesmente perguntaram se ele estava bem para entrar em um ringue.

“Tive que colocar as pequenas luvas de novo, e tive que ter minha esposa e meus bebês gêmeos lá para fazer parte disso, e pude segurar meus bebês no ringue após a luta”, disse ele sobre a luta. experiência. “Por mais difícil que tenha sido, ainda estou muito, muito grato.

“Eu aceito tudo agora. Por mais difícil que fosse aceitar antes, agora finalmente me sinto contente. eu posso descansar. Fiquei muito inquieto o tempo todo, mas agora me sinto bem.”

Quanto ao que vem a seguir, Lovato disse que está apenas “respirando um pouco e tentando apenas estar presente com minha família, meus bebês”. Dito isto, ele absolutamente consideraria as pequenas luvas de volta para outra noite.

“Se RIZIN viesse com uma oferta, eu definitivamente a consideraria”, disse ele. “Não sou contra lutar de forma alguma. Não sinto mais que tenho que lutar, mas se a oportunidade estivesse lá e se fosse uma boa oportunidade, eu definitivamente consideraria, [and] muito disso é por causa de como eu me senti bem.

“Sei que ainda sou melhor do que era. Meu wrestling, meu grappling, até minha trocação. Continuo treinando, tenho lutadores, e trabalho com eles, treino. Mesmo não sendo meu foco, sei que melhorei, e ainda tenho muitas qualidades que não mostrei no MMA. Essa parte ainda é emocionante para mim.

“Se eu tivesse uma oportunidade, precisaria pensar sobre isso, conversaria sobre isso com minha esposa, minha equipe. Mais cedo ou mais tarde – muito mais cedo do que tarde – vou parar. Eu preciso parar. Vou fazer 40 este ano. Mas ainda me sinto bem. Se me sinto bem, estou treinando bem, estou em forma e estou pressionando meu time todos os dias, é difícil pelo menos não considerar isso.”

Lovato convida a promoção japonesa para lhe dar algo em que pensar.

“Ei, RIZIN, você ainda pode me ligar, me mandar uma mensagem, sabe? Fique a vontade, vamos conversar”, disse. “Estou aqui. Estou definitivamente aqui.”