Rahm sofre no vendaval de Bay Hill e dois dias de retorno o aguardam

Jon Rahm explicou antes do início do Arnold Palmer Invitational de golfe que não é preciso um jogo perfeito para vencer um torneio, mas neste fim de semana o ‘Leão de Barrika’ fará um teste para endossar sua afirmação.

Isso depois de assinar 76 tacadas (sua pior rodada do ano) na segunda rodada em Bay Hill e perder bastante terreno.

O golfista basco começou sexta-feira da primeira posição, com duas pancadas à frente do seu perseguidor imediato, e agora, com 141 pancadas no acumulado, está a seis pancadas do líder do clube da casa, Kurt Kitayama (135 pancadas, -9).

Ele ainda tem dois dias para se recuperar, embora também tenha jogadores como pá (138), Conners (138), Cantlay (139) e Scott (140) à sua frente.

Ventos fortes

Sem ser a melhor versão do espanhol, Jon tentou minimizar os estragos no vendaval que o percurso da família Palmer se tornou ao longo do dia.

O dia foi ficando cada vez mais difícil, ao ponto de o ar estar a movimentar algumas bolas nos greens.

Rahmque jogou na rodada matinal, não foi o jogador preciso do tee ao green a que estamos acostumados e isso reduziu suas chances de birdie.

Suas tacadas iniciais não eram nada precisas e o condicionavam a muitos buracos.

Ele não apenas não aproveitou ao máximo nenhum dos quatro par fives em Bay Hill, mas no 6º buraco ele até entrou na água no tee e não conseguiu escapar do double bogey, já que o dia de Rahmbo deu muito errado na reta final .

Dos primeiros nove buracos que disputou (do 10 ao 18) esteve abaixo do par e embora tivesse sérias oportunidades de vencer o campo nos dias 13, 14 e 15, mas só conseguiu um birdie no dia 14 e nessa altura o seu jogo estava estável.

Na segunda parte da volta, as imprecisões surgiram no buraco três e as más sensações acompanharam-no até ao final, apesar do birdie no sete.

Seus erros no intervalo final foram claros, mas uma espiral negativa tomou conta Rahm‘s e, sob condições de vento tão complicadas, a rodada deu muito errado.