Rainha do Dancehall Spice anuncia gravidez após atualização de saúde

A Rainha do Dancehall fez seu anúncio de gravidez na terça-feira … postando uma foto dela em um traje todo azul com uma barriga obviamente grávida. Na legenda, ela escreveu: “Deus tem sido tão bom para mim. 💙💙💙”

A notícia do bebê vem pouco tempo depois que começaram a surgir rumores sobre por que ela sumiu nas redes sociais no final do ano passado. O boato trabalhou horas extras e criou teorias de que Spice havia desaparecido ou estava em coma devido a uma cirurgia plástica que deu errado.