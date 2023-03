A Raízen é uma empresa especializada na comercialização e produção de açúcar, etanol, bioenergia e combustíveis. Sua primeira unidade foi fundada em 2011 E desde lá, a empresa entrega qualidade e excelência em todas as suas atividades e busca continuar sendo referência no mercado de bioenergia. Atualmente, a companhia abriu novas vagas de empregos em vários municípios do Brasil. Confira, a seguir.

Raízen abriu novos EMPREGOS em São Paulo; veja os cargos

Por trás de todo o seu crescimento e sucesso, a Raízen possui cerca de 40 mil colaboradores distribuídos em suas unidades em várias regiões do Brasil e está em busca de novos profissionais para auxiliar no desenvolvimento de sua jornada. As vagas disponíveis requerem pessoas comprometidas com o trabalho e que encaram desafios como novos aprendizados.

A Raízen oferece a todos os seus funcionários vários benefícios, um salário compatível ao mercado e uma garantia através da contratação CLT. Confira, a seguir, as vagas disponibilizadas.

Pessoas Vigilante – Piracicaba/SP;







Superv. de Transpor. Agrícola (Vaga exclusiva para mulheres) – Rio Brilhante/MS;







Topógrafo – Mirandópolis/SP;







Superv. de Atendim. de TI – São Paulo;







Torneiro Mecân. Sr Tarumã/SP;







Op. de Prod. de Etanol III – Colômbia/SP;







Trabalhad. Rural – Mirandópolis/SP;







Op. de Motobomba – Barra Bonita/SP;







Téc. de Seguran. do Trabalho – Barra Bonita/SP;







Mecân. de Manutenção Autom. Jr – Caarapó/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Nestlé tem mais de 90 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

Como se candidatar

Os interessados em realizar a inscrição, basta acessar o site 123 empregos e seguir as orientações disponíveis.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.