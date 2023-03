Randy Arozarena fecha acordo milionário com a MLB depois de ganhar 4 dólares por mês em Cuba

Cnascido em uban, jogador de beisebol mexicano naturalizado Randy Arozarena brilhou no Clássico Mundial de Beisebol, fazendo rebatidas importantes para o México, recepções espetaculares e exibindo sua personalidade e estilo.

Com muitos seguidores em sua terra natal, ele até deu autógrafos no meio do jogo, mas agora ele assinou um contrato multimilionário da MLB.

Os números de Arozarena permitiram que ele tivesse uma média de rebatidas de 0,450 com um home run, seis duplas e nove RBIs, uma grande atuação do Tampa Bay Rays jogador.

Ele enfatizou que o México deu o primeiro passo para o crescimento de seu beisebol e por isso fez tanta questão de representá-los.

Quando Arozarena tinha 19 anos, ganhava quatro dólares por mês como jogador de beisebol em Cuba, antes de deixar sua terra natal para tentar a sorte no México em 2015.

Lá, ele jogou por vários times diferentes, incluindo o touros de Tijuana na Liga Mexicana.

Deu o salto para os EUA em 2017 e assinou contrato com a Cardeais de São Luís mas inicialmente jogou nas ligas menores antes de fazer sua estreia na MLB em 2019.

Em 2020, ele foi negociado para sua equipe atual, o Tampa Bay Rays.

A jornada de Arozarena para conseguir um contrato milionário com a MLB

Pela vontade de jogar o WBC e pelo carinho pelo México, conseguiu a naturalização em 2022, e um ano depois finalmente conseguiu fechar um contrato digno de sua qualidade.

Anteriormente, ele ganhava cerca de meio milhão de dólares por temporada, que é o salário mínimo nas ligas principais.

No primeiro ano de seu novo contrato que mudou sua vida, entrando em vigor na temporada 2023 da MLB, Carpinteiros poderá usufruir de um salário de 4,15 milhões de dólares.

Este acordo foi alcançado depois de uma temporada excepcional com o Tampa Bay Rays em 2020, em que acertou 20 home runs e fez 89 corridas.

De acordo com Spotrac, Randy ArozarenaA fortuna atual do brasileiro gira em torno de 5 milhões de dólares, valor que dobrará com seu novo contrato.