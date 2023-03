Rankings Show: Jon Jones fez o suficiente no UFC 285 para reclamar o título de melhor lutador do mundo?

Jon Jones está oficialmente de VOLTA – mas como o resultado do UFC 285 impacta o cenário mais amplo do MMA?

A gangue retorna para vasculhar os destroços de outro fim de semana louco e entender o que a reintrodução violenta de Jon Jones no MMA (e a introdução violenta na divisão dos pesos pesados) significa para o quadro geral. Os co-apresentadores Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee se juntaram aos velhos amigos Jed Meshew e Damon Martin para debater o lugar de Jones nas fileiras dos pesos pesados, onde ele está entre a atual safra peso por peso e muito mais. Eles também acertaram na incrível virada de Alexa Grasso sobre Valentina Shevchenko e onde a nova campeã está entre as melhores lutadoras do mundo hoje.

