Rapper Lil Mosey é considerado inocente de estupro após julgamento do júri

Lil Mosey, também conhecido como Lathan Echols, foi inocentado de todas as acusações por um júri na quinta-feira … como informamos, ele se declarou inocente e manteve desde o início que não fez nada de errado .

Dizem que ele também passou no teste do polígrafo com distinção. Ele estava potencialmente olhando para uma sentença máxima de prisão perpétua se condenado.