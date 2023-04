Rapper Lil Nas X revela por que parou de namorar celebridades

Lil Nas X, o famoso rapper, recentemente descobriu por que não namora outros VIPs e como parou de usar aplicativos de namoro para rastrear um parceiro. Em nova aparição no Carpool Karaokê de James Cordeno músico discutiu seu envolvimento em namoro como uma superestrela.

“Eu costumava usar Raya” Lil Nas X disse sobre o conhecido aplicativo de namoro VIP. “É muito parecido, caí por mim mesmo e comecei a conhecer pessoas cara a cara. Além disso, Raya é muito popular, todo mundo é conhecido por lá. Conheci muitas pessoas conhecidas. Acho que percebi que eu poderia fazer sem namorar celebridades.”

Lil Nas X passou a afirmar que alguns de seus encontros anteriores haviam aparecido em Carpool Karaokê. Quando James Corden perguntou se era Michael BublLil Nas X respondeu: “Não vou te contar … Michael Bubl ?! … Sem dúvida, definitivamente. Você me pegou. Você pode imaginar a qualquer momento? Michael Bubl é gay? … Ele é gostoso e Ele tem uma voz maravilhosa.”

Isso vem logo depois Lil Nas X aplaudido de volta aos trolls que o culparam por ser “falso gay”. Quando um especialista o culpou por ser “restritivo”, Lil Nas X respondeu: “Meu Deus, é o mestre do estrogênio”.

Ele está trabalhando no acompanhamento de Montero

Ao lado de sua vida amorosa, Lil Nas X tem estado ocupado trabalhando no “montero“seguimento. Durante uma discussão improvisada no Twitter, ele revelou que deseja lançar sua segunda coleção neste final de primavera. “Está geralmente planejando agora”, disse ele. montar minutos em torno deste poo. Eu quero ir mais longe do que antes!”

“Montero” foi lançado em setembro de 2021 e incorpora seus dois singles de melhor desempenho, “Monteiro (Me Chame Pelo Seu Nome)” e “Bebê da indústria” com Jack Harlow.

A coleção apareceu em segundo lugar na Billboard 200 e foi posteriormente garantida como platina pela Recording Industry Association of America (RIAA).