Raquel Leviss envia carta legal a colegas de elenco após divulgação de seu vídeo íntimo com Tom Sandoval

Raquel Leviss, uma estrela do reality show de Bravo “Vanderpump Rules”, está entrando com uma ação legal contra seus colegas de elenco depois que um vídeo íntimo do FaceTime com Tom Sandoval foi compartilhado, levando ao fim de seu relacionamento com Ariana Madix. Leviss afirma que o vídeo foi gravado sem seu conhecimento ou consentimento e fez com que seus advogados enviassem uma carta legal aos membros do elenco, exigindo que excluíssem o vídeo e parassem de enviá-lo.

O TMZ relata que os advogados citaram a lei da Califórnia contra pornografia de vingança, que criminaliza a distribuição de “pornografia não consensual”. A carta não afirma que Sandoval gravou o vídeo.

De acordo com o Page Six, o vídeo não circulou entre o elenco e ninguém o viu além de Leviss, Sandoval e Madix. Na última sexta-feira, Madix, 37, descobriu que Leviss e Sandoval estavam tendo um caso de “meses” depois de ver o vídeo sexualmente explícito em seu telefone.

Embora o elenco do programa Bravo tenha manifestado sua indignação nas redes sociais, haverá mais na TV ainda este ano, já que as câmeras estão gravando as consequências do caso.

“Retomamos as filmagens em #PumpRules e esta história se desenrolará na câmera”, Bravo legendou o instantâneo.

Madix se sente traída por seu amigo de longa data Leviss

Madix, que ficou “com o coração partido” ao descobrir o caso, teria se sentido “traída” por Leviss, a quem ela considerava um “amigo”. A fonte observou que Madix e Sandoval foram “carinhosos em público recentemente” e que Madix “não fazia ideia de que havia problemas” em seu relacionamento de quase uma década.

Nem o representante de Leviss nem seu advogado comentaram o assunto.

Este último escândalo ocorre quando a 10ª temporada do programa retomou as filmagens após uma pausa devido à pandemia. Os fãs tiveram uma visão dos bastidores de James Kennedy filmando um confessionário para um próximo episódio. Uma claquete colocada na frente do rosto do DJ revelou que a cena se chamava “Scandoval”.