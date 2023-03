‘Real Housewives’ Michael Darby processa Candiace Dillard Bassett por alegações de sexo oral

Estrela de “Real Housewives of Potomac”, Michael Darby é uma aposta Candiace Dillard Basset ao tribunal por difamação … depois que ela alegou que ele ofereceu dinheiro para ter relações sexuais com outro homem.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, Ashley Darby O marido de Candiace está processando Candiace por comentários que ela fez durante a última temporada do reality show – onde ela não se conteve durante uma de suas muitas discussões com Ashley.

Os fãs do programa sabem que Candiace e os Darbys têm uma rixa de longa data … com ela chamando Michael e Ashley inúmeras vezes. Parece que o último incidente levou as coisas longe demais, pelo menos de acordo com Michael.