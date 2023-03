Real Madrid x Espanyol: Prognósticos, hora do início, como e onde assistir na TV e online

Real Madrid Vai hospedar Espanyol no sábado em sua tentativa de voltar às vitórias. Los Blancos não venceu nenhum dos últimos três jogos, empatando com Atletico Madrid e Real Betis na LaLiga Santander e perdendo em casa para Barcelona na Copa do Rei.

Sua última vitória data de fevereiro, quando derrotou Liverpool 5 a 2 em Anfield. Eles enfrentarão os Reds novamente na próxima semana no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Enquanto isso, Espanyol perdeu por 2 a 1 fora de casa Real Valladolid depois de vencer os dois últimos jogos contra Elche e Maiorca. Espanyol ocupa a 13ª posição na tabela com 27 pontos, enquanto Real Madrid está em segundo lugar, nove pontos atrás do líder Barcelona.

Provável escalação entre Real Madrid x Espanyol

Los Blancos entrarão no campo do Estádio Santiago Bernabéu sem os feridos Ferland Mendy e David elogia. Enquanto isso, Karim Benzema e Mariano ambos são duvidosos devido a lesões.

Quanto a Espanyol, Adria Pedrosa ficará de fora do duelo de sábado devido a lesão, enquanto Brian Olivan, Keidi e Daniel Gomez estão todos em dúvida para a viagem à capital espanhola.

Provável escalação do Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez; Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos; Faith Valverde, Alvaro Rodriguez, Vinicius Junior.

Provável escalação do Espanyol (4-2-3-1): Fernando Pacheco; Oscar Gil, Cesar Montes, Leandro Cabrera, Ronael Pierre-Gabriel; Sergi Darder, Vinicius Souza; Javi Puado, Denis Suarez, Martin Braithwaite; Joselu.

Real Madrid x Espanyol: Quando começa?

A partida deste sábado entre Real Madrid e Espanyol começa às 14:00 CET, hora local da Espanha. Para quem mora nos EUA, pode sintonizar às 08:00 ET / 05:00 PT, e para quem mora no Reino Unido e na Irlanda pode sintonizar às 13:00 GMT.

Real Madrid x Espanyol: onde assistir?

O duelo da LaLiga Santander Real Madrid x Espanyol acontecerá no Estádio Santiago Bernabéu no sábado, 11 de março. Para quem mora nos EUA, pode assistir ao jogo ao vivo no ESPN+, enquanto para quem mora no Reino Unido a partida será transmitida ao vivo pela LaLiga TV.