Rebel Wilson afirma que Meghan Markle não era tão legal quanto ela pensava

Rebel Wilson participou recentemente do “Watch What Happens Live” de Andy Cohen e Rebel Wilson foi questionado sobre o encontro com Meghan Markle e o príncipe Harry, e mencionou que durante sua interação não obteve um sentimento “caloroso” da holandesa.

Rebel conheceu Meghan e o príncipe Harry em Santa Monica

“Meghan não era tão legal. Ela não era tão naturalmente calorosa”, ela mencionou que Rebel conheceu Meghan e o príncipe Harry em Santa Monica enquanto o comediante estava com sua mãe.

Rebel também mencionou que sua mãe estava superexcitada e pode ter saído como “ligeiramente rude” perguntas como: “‘Onde estão seus filhos?'”

“E eu fico tipo, ‘Mãe, não pergunte isso a ela‘”, respondeu a atriz antes que ela pudesse responder.

Rebel Wilson diz que príncipe Harry não poderia ter sido mais legal

Rebel Wilson também falou sobre como o príncipe Harry “não poderia ter sido mais legal”. Ao se conhecerem por meio de um amigo em comum, e após a troca, Wilson pensou que Meghan poderia ter se surpreendido com as perguntas e perguntou ‘Quem são esses condenados irritantes da Austrália?‘”

Enquanto isso, nas redes sociais, houve um debate sobre se a interação deles foi ou não considerada rude depois que um fã escreveu “Falando sobre Meghan Markle negativamente porque ela não responde a perguntas rudes? Rebel Wilson deveria ter mais material do que isso. Chato, ” tuitou um crítico das afirmações de Wilson.