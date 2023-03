Recadastramento do Programa do Leite em Penedo começa em 14 de março

Secom PMP

O programa que distribui leite para famílias de baixa renda em Penedo inicia o recadastramento das beneficiárias a partir do próximo dia 14 de março.

O cronograma da atividade realizada pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) começa no povoado Prosperidade.

Mais de 40 comunidades serão visitadas até o dia 23 de maio, sendo que as pessoas incluídas precisam apresentar documentos pessoais (RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, cartão NIS e do Programa do Leite.

A Semada ressalta que novos cadastros só serão abertos após a conclusão do recadastramento e quem não atualizar seus dados no programa desenvolvido pelo Governo de Alagoas com as prefeituras poderá ter sua inscrição cancelada.

CRONOGRAMA RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE