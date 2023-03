A Reckitt é uma comunidade diversa e global formada por cerca de 43 mil pessoas, todas unidas com o propósito de proteger, nutrir e cuidar das pessoas. Para dar continuidade a sua trajetória, a companhia abriu diversas oportunidades de trabalho pelo Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Reckitt abre vagas de emprego e estágio pelo Brasil; veja os cargos

A Rickitt é uma multinacional detentora de marcas de produtos de higiene, nutrição e saúde e atualmente é uma das companhias mais amadas e confiáveis do mundo. Através da qualidade entregue em seus produtos, ela está crescendo diariamente. A empresa marca presença na casa de milhares de pessoas e busca conquistar cada vez mais clientes.

Diante disso, o recrutamento de pessoas dedicadas, comprometidas e empenhadas é essencial para o desenvolvimento e crescimento da empresa. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas e tudo referente à seleção de candidatos.

Técn. em Desenvolvimento de Embalagem – São Paulo;







Jovem Aprendiz (Manufatura) – São Paulo;







Jovem Aprendiz (Logística) – São Paulo;







Almoxarife Jr – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os que possuem interesse em se candidatar nas vagas anunciadas, concorrer ao processo seletivo e se tornar um colaborador, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos. Em seguida, os participantes podem realizar o cadastro de um currículo atualizado através do link disponível para a empresa analisar.

A Reckitt prioriza a contratação de trabalhadores dedicados, especializados e talentosos para compor sua equipe.

