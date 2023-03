Recordações de Paul Newman e Joanne Woodward vão a leilão

Sa casa de leilões otheby’s anunciou na terça-feira que venderá mais de 300 memorabilia que atorPaul Newman e sua segunda esposa, Joanne Woodwardtinham em sua casa em Connecticut.

Isso incluirá prêmios de cinema, macacão de piloto, cartas de presidentes, fotografias com a elite do cinema e o vestido de noiva que ela usou no casamento.

Os objetos abrem uma “janela incomum para a vida pessoal e profissional do casal famoso” que se conheceu em 1953 em uma produção da Broadway e se casou alguns anos depois, compartilhando meio século de casamento até a morte de Newman em 2008, de acordo com um comunicado à imprensa. .

Roteiros assinados, prêmios, roupas, fotos…

Com Woodward, hoje com 93 anos, Newman teve três filhas: Nell, Claire e Melissa, que assinaram uma declaração em nome da “família Newman Woodward” na qual dizem esperar que o público goste da coleção tanto quanto seus pais gostaram colocando isso juntos.

Embora a Sotheby’s ainda não tenha divulgado uma data para o leilão ou seu conteúdo completo, ela diz que haverá uma exibição da coleção no dia 1º de junho em Nova York, incluindo roteiros autografados, prêmios e roupas dos filmes estrelados por Newman e Woodward.

Também haverá memorabilia relacionada às corridas, pelas quais o ator era apaixonado; cartas e fotos autografadas de Estados Unidos presidentes Jimmy Carter, George HW Bush e Bill Clinton e fotos com atores da era de ouro, como Robert Redford e Anthony Perkins.

Também estão incluídos o vestido de noiva e o anel de Woodward, duas peças do século 19, móveis do século 18 e peças decorativas de suas residências.

No ano passado, duas das filhas de Newman processaram a Newman’s Own Foundation, que o ator criou para doar os lucros de sua empresa de alimentos, Newman’s Own, para causas filantrópicas, alegando que os gerentes se desviaram dos desejos de seu pai, exigindo 1,6 milhão para doar para ONGs.