Recurso REVELA quando o Nubank vai aumentar o limite

Recentemente, o Nubank lançou um recurso esclarecedor. Por meio dele, os clientes conseguem verificar quando a fintech dará um novo aumento de limite. Esta ferramenta é conhecida como “Evolução de Limite”.

Veja como ela funciona as seguir.

Evolução de Limite do Nubank

O limite do cartão de crédito do Nubank é determinado conforme a avaliação do algoritmo do banco digital, que é constantemente alimentado com novas informações. Em suma, são analisados: histórico financeiro, risco de inadimplência, capacidade de renda, entre outros.

Desse modo, a nova ferramenta possibilita que o usuário verifique quando terá um novo aumento no limite de seu cartão. Neste caso, ele ainda poderá escolher se deseja esperar mais um tempo ou pedir o aumento imediatamente.

Como acessar a função “Evolução de Limite”

O Nubank anunciou que a novidade está sendo lançada de forma gradativa aos usuários do roxinho. Sendo assim, para saber se ela já está disponível no seu aplicativo, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o app do Nubank; Na tela inicial, toque em ”Cartão de Crédito”; Em seguida, vá em ”Ajustar Limite”; Por fim, toque em ”Evolução de Limite”.

O cliente poderá verificar a data da próxima análise de crédito, além de pedir mais limite caso o atual não seja suficiente. Na aba “Resultado da última análise”, ele poderá consultar os dados da avaliação mais recente feita pelo banco.

Função para aumentar limite

O recurso que possibilita “construir limite” foi lançado em fevereiro de 2021. Ele é destinado aos usuários que desejam solicitar o cartão ou para quem quer aumentar o seu limite. No entanto, para ter acesso a função é preciso fazer um depósito para utilizá-lo como crédito “pré-pago”.

Por exemplo: Um cliente tem um crédito de R$ 200 no cartão, mas precisa de R$ 700 para realizar um compra. Pela função, ele precisa fazer um depósito de R$ 500 para liberar o uso do limite desejado. Assim, feita a aquisição, a quantia utilizada ficará indisponível.

Desta forma, após realizar o pagamento da fatura, o limite será liberado imediatamente. A funcionalidade é uma ótima forma para criar um relacionamento com o Nubank, uma vez que estão sendo utilizados recursos oferecidos pela própria instituição.

Para começar a construir o limite no Nubank, basta acessar o aplicativo e seguir as seguintes instruções:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na área do Cartão de Crédito, clique em “Ajustar limite”; Depois, clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e continue; Indique o valor que deseja transferir da sua conta para o seu cartão de crédito; Leia os termos e condições e confirme; Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão; Pronto! Em alguns instantes você poderá usar o seu novo limite.

De acordo com a fintech, mais da metade dos clientes que usam a ferramenta de forma correta conseguem aumentar o limite em apenas um mês. Desse modo, se você está negativa, não perca essa oportunidade de conseguir um cartão de crédito sem anuidade.