Recursos de privacidade do WhatsApp que toda mulher deveria conhecer

Como um dos aplicativos de mensagens mais usados ​​na Índia, o WhatsApp se tornou parte integrante de nossas vidas. No entanto, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, especialmente quando se trata de proteger a privacidade de seus usuários, especialmente das mulheres. Aqui estão alguns dos principais recursos de privacidade do WhatsApp que toda mulher deve conhecer:

Escolha com quem você fala:

O WhatsApp permite que você bloqueie e denuncie usuários que enviam mensagens problemáticas para você, garantindo que eles não possam mais entrar em contato com você. Esse recurso fornece um espaço seguro para você se comunicar com pessoas que têm seu número de telefone.

Mais controle sobre a privacidade de suas mensagens:

A criptografia de ponta a ponta protege todas as mensagens, fotos, vídeos, mensagens de voz, documentos, atualizações de status e chamadas. O recurso de desaparecimento de mensagens apaga mensagens dentro de uma duração específica de 24 horas, sete dias ou noventa dias, e o recurso ‘visualizar uma vez’ permite que você compartilhe fotos e vídeos sem deixar um registro digital permanente. Você também pode ativar o bloqueio de captura de tela para mensagens ‘visualizar uma vez’ para obter uma camada adicional de proteção.

Configurações de privacidade do grupo

As configurações de privacidade e o sistema de convite de grupo do WhatsApp permitem que os usuários decidam quem pode adicioná-los aos grupos, aumentando a privacidade do usuário e impedindo que as pessoas adicionem você a grupos dos quais você não deseja fazer parte. Você também pode optar por sair de um grupo em particular sem notificar a todos.

Controle suas informações on-line

Você pode controlar seus detalhes pessoais, como foto do perfil, visto pela última vez, status online, sobre, status e quem os vê, selecionando quem tem acesso às suas informações online – todos, apenas contatos, contatos selecionados ou ninguém. Você também pode selecionar quem pode ou não ver quando você está online.

Proteja a privacidade da sua conta

O recurso de verificação em duas etapas permite uma camada extra de segurança para sua conta, exigindo um PIN de seis dígitos ao redefinir e verificar sua conta do WhatsApp. Isso é útil no caso de um cartão SIM ser roubado ou se o telefone for comprometido.

Ao utilizar esses recursos de privacidade, mulheres e até mesmo homens podem assumir o controle de sua experiência online.