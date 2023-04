Rede D’Or abre mais de 500 vagas de emprego pelo país

A Rede D’Or foi fundada no Rio de Janeiro, no ano de 1977, e opera no segmento de saúde no Brasil. Neste momento, a instituição está presente em diversos estados do território nacional, incluindo Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia e Maranhão, além do Distrito Federal. A seguir, confira as novas oportunidades de emprego disponíveis na corporação.

Rede D’Or divulga novas oportunidades de emprego pelo Brasil

A Rede D’Or é uma instituição que opera no segmento de saúde no Brasil. Fundada no ano de 1977, atualmente a corporação está presente em diversos estados do território brasileiro, incluindo Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Paraná, Minas Gerais e Bahia, além do Distrito Federal.

Com foco na qualificação do time corporativo, atendimento humanizado e no investimento em tecnologias, a Rede D’Or se tornou referência em muitas regiões, contando com quase 70 hospitais próprios e dezenas de clínicas oncológicas.

Há pouco tempo, a corporação anunciou a abertura de novos cargos de emprego em suas unidades. Confira.

Técnico de Enfermagem – São Paulo / SP;







Jovem Aprendiz – Salvador / BA;







Ajudante de Cozinha – Rio de Janeiro / RJ;







Coordenador de Saúde – Rio de Janeiro / RJ;







Nutricionista de Clínica – Rio de Janeiro / RJ;







Telefonista – São Paulo / SP;







Mensageiro – Salvador / BA;







Enfermeiro de UTI – Olinda / PE.

Como se candidatar

A Rede D’Or está sempre contratando novos talentos para compor o seu time corporativo. Para anunciar as oportunidades, a corporação utiliza seu site de recrutamento, onde coloca todas as informações necessárias para os interessados.

Caso queira se candidatar a uma das vagas mostradas acima, basta entrar no site 123empregos e enviar seu currículo.

