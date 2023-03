Reembolsos de Imposto do IRS 2023: Como declarar seus impostos sem W2?

ATodos os empregadores que se dedicam a um comércio ou negócio e pagam os salários dos funcionários, incluindo pagamentos não monetários de $ 600 ou mais para o ano, devem preencher um Formulário W-2 para cada funcionário.

Isso acontece quando a renda, Seguro Social, ou o imposto do Medicare foi retido do funcionário. O formulário de imposto W-2 inclui informações importantes sobre a renda que um trabalhador obteve de seu empregador, bem como o valor dos impostos retidos de seu contracheque e todos os benefícios que possam ter sido fornecidos. Os contribuintes usam este formulário para arquivar seus impostos federais e estaduais a cada ano.

Como arquivar seus impostos sem W2?

Normalmente, se você é empregado e precisa apresentar uma declaração de imposto de renda, seu empregador deve lhe fornecer um Formulário W-2 ou Formulário 1099. Você pode pedir ao seu empregador uma cópia desses documentos se não os recebeu ou os perdeu.

Muitos podem se perguntar se um funcionário pode declarar seus impostos caso não tenha o formulário W2. A resposta é sim.

Você ainda pode declarar impostos, mesmo que não consiga obter uma cópia do seu W-2 ou 1099 usando o Formulário 4852, “Substituto do Formulário W-2, Declaração de Salários e Impostos”. Neste formulário, são solicitados detalhes sobre o seu pagamento e quaisquer impostos deduzidos.

Um recibo de pagamento pode ser necessário, especialmente o mais recente que você recebeu no ano fiscal que está arquivando. Ele contém todas as informações necessárias para preencher o Formulário 4852, incluindo os valores acumulados no ano, o que o torna útil.

Enquanto isso, para os funcionários que não mudaram de emprego e podem confirmar que nem sua renda nem seus descontos mudaram, você pode usar as informações do W2 do ano passado para preencher parte do Formulário 2852.

Para mais questões, pode sempre contactar o Serviço de Receita Interna (IRS) ou agende uma visita a um Centro de Atendimento ao Contribuinte (TAC).