Regra dos 51 melhores da NFL: o que acontece se um time da NFL ultrapassar o teto salarial?

Ccom equipes atualmente se preparando para o novo NFL temporada, tendo visto o Kansas City Chiefs ganhar o Super Bowl do ano passado, há muito malabarismo financeiro e consideração a fazer.

Agora que o período de marcação de franquia passou, as equipes da NFL precisam começar a pensar sobre a composição de suas listas de forma mais ampla e os salários que podem pagar aos jogadores. É aí que entra a regra do Top-51.

Qual é a regra dos 51 melhores da NFL?

Desde o início de um novo ano da liga da NFL no início de março até a primeira semana da temporada regular em setembro, apenas os 51 contratos mais caros contam para o teto salarial de uma equipe.

Ele foi projetado para acomodar uma lista de 53 jogadores na temporada regular, em vez de uma lista de 90 homens na entressafra.

As equipes exigem esses jogadores extras para os campos de treinamento, mas se todos os 90 deles contassem para o teto salarial, quase todas as equipes estariam quebrando as regras.

Quais são as punições por violar o teto salarial da NFL?

O teto salarial da NFL é estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho estabelecido entre a liga e a NFLPA.

Se uma equipe ultrapassar o teto salarial, será multada em mais de cinco milhões de dólares por cada violação do teto. Em cenários mais graves, as escolhas do draft podem ser totalmente confiscadas e os contratos dos jogadores podem ser anulados.

As equipes acima do limite também estão proibidas de contratar novos jogadores até que estejam novamente abaixo do limite.

É por isso que se fala tanto em tetos salariais na NFL, porque realmente não vale a pena um time ultrapassar esse limite.

Quais equipes têm mais espaço no teto salarial da NFL em 2023?

O time com mais espaço no teto salarial em 2023 também é o time com a escolha número um no Draft da NFL, pois é o Chicago Bears.

Eles são então seguidos pelo Atlanta Falcons e Gigantes de Nova York pelo maior espaço de teto salarial disponível para a contratação de novos jogadores.