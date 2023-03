‘Regras de Vanderpump’ Ariana Madix consolada por amigo em meio à separação de Tom Sandoval

Estrela de “Regras de Vanderpump” Ariana Madix está se apoiando em seus amigos depois de descobrir por Tom Sandoval a traiu com um de seus colegas de elenco.

Ariana foi flagrada conversando e se abraçando com um amigo na segunda-feira em LA. – lembre-se, ela está filmando para o show no meio de tudo isso – então provavelmente está cobrando seu preço.

TMZ divulgou a história … Ariana desistiu com Tom na semana passada, depois que ela descobriu que ele a estava traindo com Raquel Leviss. Nossas fontes disseram que Ariana descobriu textos impróprios e pelo menos um vídeo de Leviss no telefone de Tom.