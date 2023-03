‘Regras de Vanderpump’ Tom e Ariana acabaram para sempre, sem chance de reconciliação

Tom emitiu um pedido de desculpas no fim de semana, e estranhamente deixou Ariana fora disso – dizendo a sua família, amigos e parceiros de negócios o quanto ele sentia pela maneira como lidou com as coisas.

Nossas fontes dizem que Ariana passa a maior parte do tempo na casa de US $ 2 milhões do casal em Los Angeles. Tom tem entrado e saído de casa… principalmente quando os dois filmou uma cena para “Regras de Vanderpump” na sexta-feira passada … mas nos disseram que ele não tem passado as noites lá.