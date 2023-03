Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, deixa o conselho da OpenAI, fabricante do ChatGPT

Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn e membro do conselho de administração da OpenAI, anunciou sua saída da empresa para evitar conflitos de interesse. Em um comunicado publicado online, Hoffman revelou que sua empresa de capital de risco Greylock tem financiado empresas que usam ferramentas desenvolvidas pela OpenAI, que ele acredita apresentar um potencial conflito de interesses.

Hoffman está envolvido com a OpenAI desde sua criação em 2015, fornecendo suporte financeiro e orientação para a empresa. No entanto, seu envolvimento com outras empresas que usam a tecnologia da OpenAI dificultou sua permanência no conselho.

Apesar de sua partida, Hoffman continua apoiando a missão da OpenAI de promover a tecnologia de IA de maneira responsável e ética. Ele expressou confiança na liderança da empresa e no progresso que ela fez até o momento.

“Ao sair do conselho, posso resolver proativamente quaisquer possíveis problemas downstream tanto para a OpenAI quanto para todas as empresas do portfólio da Greylock que apoiei”, disse Hoffman em um post no LinkedIn.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, agradeceu em um post no Twitter e disse que espera “muito mais colaboração no futuro!”

muito grato pelo apoio, orientação e amizade de Reid ao longo dos anos e esperamos muito mais colaboração no futuro! https://t.co/3KlTb6w8kx —Sam Altman (@sama) 3 de março de 2023

A partida destaca a crescente concorrência no setor de IA, à medida que mais empresas buscam capitalizar o potencial transformador da tecnologia. Ele permanece no conselho da Microsoft Corp, que é um dos principais parceiros e investidores da OpenAI.

A empresa de capital de risco de Hoffman, Greylock, tem investido em várias startups de IA, incluindo a Inflection AI, que está trabalhando em tecnologia semelhante à desenvolvida pela OpenAI. Outras empresas apoiadas pela Greylock, como a Tome, um gerador de apresentações, também usam as ferramentas da OpenAI, complicando ainda mais o papel de Hoffman no conselho.

À medida que a indústria de IA continua a evoluir, é provável que os conflitos de interesse se tornem cada vez mais comuns. A decisão de Hoffman de deixar o conselho da OpenAI ressalta a importância da transparência e responsabilidade no desenvolvimento e implantação da tecnologia de IA.

