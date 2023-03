Relatório: Aaron Rodgers pode acabar jogando pelo Carolina Panthers, por meio de uma troca de sucesso com o Packers

Tele Aaron Rodgers saga tem uma nova reviravolta. De acordo com relatórios recentes, o Carolina Panthers manifestaram interesse em negociar para o Green Bay Packers quarterback. No “NFL Live” da ESPN, o insider Adam Schefter confirmou que os Panthers perguntaram aos Packers sobre uma possível troca pelo quatro vezes MVP da liga e futuro membro do Hall da Fama.

Os rumores sobre o futuro de Rodgers estão circulando desde que os Packers perderam contra o Detroit Lions na Semana 18, que acabou com suas esperanças de playoff.

Apesar de ter concluído um “recuo das trevas” na semana passada, o quarterback de 39 anos ainda não confirmou se voltará ao futebol em 2023. Mesmo que o faça, ainda existe a possibilidade de que Packers e Rodgers decidam se separar. caminhos.

Carolina precisa de QB de qualidade para competir

Carolina, por outro lado, precisa de um quarterback de qualidade desde cam newtoncuja última temporada saudável e produtiva foi em 2017. Apesar das lutas na posição de zagueiro, os Panthers conseguiram vencer sete jogos na temporada de 2022 e perderam o NFC Sul coroa da divisão por apenas um jogo.

Jogadores gostam Kyle Allen, Teddy Bridgewater, Sam Darnold, PJ Walker e Baker Mayfield não conseguiram resolver os problemas de Carolina como zagueiro.

Se Rodgers se juntasse aos Panthers, sem dúvida os tornaria os grandes favoritos para vencer a divisão. No entanto, o primeiro passo seria que Rodgers se comprometesse a jogar em 2023 antes que as equipes pudessem começar a sonhar com uma possível troca pelo lendário quarterback.

A possibilidade de Rodgers se juntar aos Panteras é certamente uma perspectiva empolgante para o time e seus torcedores. É importante observar que os Panteras têm um histórico de agressividade na busca por talentos de primeira linha.

Em 2019, eles assinaram com o running back Christian McCaffrey a uma extensão de contrato de US $ 64 milhões por quatro anos, tornando-o o running back mais bem pago da NFL na época.

O que está claro é que os Panteras precisam urgentemente de um quarterback que possa levá-los aos playoffs e além. Resta saber se o Panteras e Packers podem chegar a um acordo sobre uma troca, mas se o fizerem, seria uma mudança de jogo para ambas as franquias.