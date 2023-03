Relatório: O tempo de Leonard Fournette com Buccaneers acabou, RB será lançado

Tele Tampa Bay Buccaneers apostou na estratégia de adquirir Tom Brady ganhar um Super Bowl, e funcionou. Apesar de não ter conseguido repetir o feito nos dois anos seguintes, Brady provou que ter um bom zagueiro cercado de jogadores talentosos pode fazer as coisas funcionarem.

No ano em que os Bucs se sagraram campeões, não foi apenas Brady, mas também um bom ataque com armas suficientes para o lendário nº 12 fazer sua mágica. Uma dessas armas estava correndo de volta Leonardo Fournetteque, de acordo com os últimos rumores, está deixando o time.

membro da NFL Tom Pelissero postou que o bucaneiros planeja liberar Fournette assim que o novo ano da liga começar em 15 de março com agência gratuita. Fournette tem $ 2 milhões garantidos de seu salário em 2023, então a equipe vai esperar até lá para que ele atinja o limite de 2023 em vez do atual.

Os Bucs vão economizar para que possam adquirir novos backups

Supondo que a saída de Fournette não seja designada como um corte pós-1º de junho, os Bucs economizarão mais de US$ 3,47 milhões em espaço no cap, enquanto incorrerão em US$ 5 milhões em dinheiro morto.

Fournette correu 189 vezes para 668 jardas e três touchdowns em 16 jogos com os Bucs na última temporada. Ele passou os últimos três anos em Tampa e marcou quatro touchdowns na pós-temporada durante a corrida do time para o Super Bowl LV título.

No entanto, seus números na temporada regular com os Bucs não chegaram nem perto do que ele conquistou com o Jacksonville Jaguars. Em seus três anos com os Bucs, Fournette correu para 367, 812 e 668 jardas. Em seu último jogo de playoff contra o Dallas Cowboysele teve apenas cinco carregamentos para 11 jardas.