Reliance Jio lança planos familiares pós-pagos ‘Jio Plus’ por Rs 399 e Rs 699: verifique os benefícios, vantagens e muito mais

Reliance Jio, a maior operadora de telecomunicações da Índia, revelou na terça-feira novos planos familiares pós-pagos – Jio Plus por Rs 399 e Rs 699. O plano de Rs 399 oferece três conexões adicionais destinadas a familiares ou amigos.

O plano pós-pago de Rs 399 vem com 75 GB de dados com 3 conexões complementares adicionais a Rs 99 por SIM. A cobrança mensal total para uma família de 4 pessoas é de apenas Rs 696. Além disso, os usuários podem compartilhar dados com toda a família, pois não há limite diário de dados.

As assinaturas OTT (over-the-top) oferecidas aos consumidores com este plano são Amazon Prime, Netflix, JioTV e JioCinema.

Os benefícios adicionais do plano pós-pago incluem número de celular de sua escolha, conectividade a bordo durante viagens ao exterior e um único plano internacional para 129 países. Além disso, não haverá nenhum depósito de segurança exigido para usuários JioFiber, funcionários corporativos, usuários móveis pós-pagos existentes de outras operadoras e usuários de cartão de crédito do Axis Bank, HDFC Bank e SBI.

Akash M Ambani, presidente da Reliance Jio Infocomm Limited, disse: “A ideia por trás do lançamento do Jio Plus é oferecer novos benefícios e experiências empolgantes para usuários pós-pagos exigentes. A Jio fortaleceu ainda mais sua experiência de rede ao expandir o True 5G para 331 cidades. Depois de atender a mais de 430 milhões de clientes, incluindo milhões de usuários pós-pagos satisfeitos, não pode haver momento mais oportuno para dar as boas-vindas a milhões de novos clientes pós-pagos.”

Enquanto isso, o plano de Rs 699 oferece 100 GB de dados com 3 conexões complementares adicionais a Rs 99 por SIM. O plano oferece 5 GB de dados para cada membro adicional da família.

Para obter os novos planos pós-pagos, é necessário seguir os passos abaixo:

1. Dê uma chamada perdida em 70000 70000 e comece sua jornada Jio Plus no WhatsApp

2. Selecione a opção relevante para obter isenção de depósito de segurança

3. Reserve a entrega gratuita em casa do seu SIM pós-pago

4. Durante a entrega em domicílio, não se esqueça de obter mais 3 SIMs FAMÍLIA para sua família

membros

5. Pague a taxa de processamento aplicável @99/SIM durante a ativação

6. Assim que o SIM da família master for ativado, vincule os 3 membros da família à sua conta

usando o aplicativo MyJio, para começar a compartilhar benefícios totalmente grátis

A Reliance Jio disse que o JioPlus estará disponível a partir de 22 de março em todas as lojas Jio por meio de entrega em domicílio.

Os usuários pré-pagos existentes do Jio podem atualizar para o teste gratuito pós-pago sem alterar o SIM. Confira o passo a passo:

A. Abra o aplicativo MyJio e selecione a opção ‘pré-pago para pós-pago’

B. Conclua a verificação OTP e escolha o plano de avaliação gratuita

C. Efetuar pagamentos para o depósito de segurança, caso seja solicitado

A Reliance Jio anunciou recentemente o lançamento de seus serviços True 5G em mais 20 cidades na Índia. Agora o Jio5G está disponível em 277 cidades indianas. Jio afirma que em muitas dessas cidades é a primeira e única operadora a lançar serviços 5G.

