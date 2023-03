A Renner está há cerca de cinco décadas encantando novos clientes através de produtos qualificados e um atendimento especializado. Trata-se de uma empresa que vem inovando diariamente em suas atividades e desenvolveu um novo processo seletivo a fim de contratar novos profissionais para complementar o sucesso de sua jornada. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Renner tem OPORTUNIDADES de emprego em diversas regiões do país

Atualmente a companhia é uma das maiores redes varejistas de moda atuando no Brasil e durante todos os anos de trajetória, ela se consolidou no mercado e vem ganhando diversos clientes todos os dias.

Trata-se de uma empresa que oferece aos seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado, diversos benefícios e um ambiente de trabalho inovador e familiar. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas pela contratante e todas as informações referentes à inscrição dos participantes.

Oportunidades Exclusivas para Menor Aprendiz – Rio Grande do Sul;







Estagiário de Moda – Rio de Janeiro;







Assis. Administrativo de Loja – Juiz de Fora/MG;







Fiscal de Filial – Porto Velho/RO;







Assis. de Loja – Rio de Janeiro;







Gerente de Filial – Mato Grosso;







Assis. de Produtos Financeiros – Uberlândia/MG;







Cons. de Vendas – Recife/PE;







Assis. de Vendas e Visual Merchand. I – São Paulo;







Líder de Prod. Financeiros – Campos dos Goytacazes/RJ.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: LG Electronics abre NOVAS vagas de emprego no Amazonas

Como se candidatar

Para obter mais informações referente às oportunidades divulgadas, basta visitar o site 123 empregos. Em seguida, é só seguir as orientações e cadastrar um currículo para análise.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.