Rep: Não há ninguém que vai bater Jon Jones no peso pesado – ou em qualquer outro lugar

Richard Schaefer, o antigo executivo de boxe que ajudou a negociar o novo contrato de Jon Jones, está confiante de que o novo campeão dos pesos pesados ​​manterá o cinturão pelo tempo que quiser.

“Não tem ninguém que vai vencê-lo no peso pesado, ou em qualquer outro lugar”, disse Schaefer ao MMA Fighting.

Jones finalizou rapidamente Gane, o ex-campeão interino, no último sábado no UFC 285 e depois preparou uma luta com Stipe Miocic no cage. O ex-campeão disse aos repórteres antes do evento que a promoção disse a ele que o UFC 290 sediaria sua luta se Jones vencesse.

Miocic na segunda-feira disse A Hora do MMA que ele planeja entregar a Jones sua primeira derrota legítima no MMA. Jones é o favorito em uma linha de apostas inicial.

Schaefer disse que não teve nenhuma discussão direta com o UFC sobre o pay-per-view de 8 de julho. Mas ele não vê obstáculos para enfrentar Jones, que reestruturou um contrato anterior de oito lutas para obter um aumento que o UFC disse ter feito de ‘Bones’ o peso pesado mais bem pago.

“Parece que Stipe quer lutar contra Jon”, disse Schaefer. “Tenho certeza que o UFC vai chegar com a data certa e a estrutura certa e podemos ver essa luta.”

Jones inicialmente planejou uma luta com o agora ex-campeão dos pesos pesados ​​Francis Ngannou antes que uma disputa sobre o pagamento o levasse a abrir mão do título dos meio-pesados ​​antes de uma mudança para os pesos pesados.

Depois de assistir Jones desmantelar Gane, Schaefer tem mais certeza em seu julgamento de que Jones teria derrotado Ngannou.

“Esta não foi apenas uma vitória – foi uma declaração”, disse ele. “Estou em esportes de combate há tanto tempo… esta é uma das vitórias mais impressionantes que já vi de um atleta de esportes de combate e promovi alguns dos maiores lutadores, incluindo Floyd Mayweather, em suas maiores vitórias . Mas isso foi extremamente impressionante. Você nem sempre pode fazer uma comparação direta – você não pode realmente dizer que Francis Ngannou precisou de cinco rodadas [against Gane] e ganhou a decisão, e veja o que Jon fez.

“Mas acho que quem tem dúvidas… Francis não teria chance contra Jon. Isso é mais ou menos o que é. Então ele provavelmente fez uma jogada inteligente para deixar o UFC.”

Ngannou acrescentou uma pequena piada aos parabéns pós-UFC 285 a Jones, chamando a si mesmo de “rei dos pesos pesados”. Em resposta, Jones abandonou seu comportamento agradável e chamou o ex-campeão de palavrão.

Schaefer disse que gostaria de ver Jones x Ngannou como fã, mas isso não acontecerá tão cedo.

“Às vezes, esses atletas sentem que a grama do vizinho é mais verde, e na maioria das vezes não é”, disse o representante. “Acho que gostaria de ver essa luta. As pessoas podem discordar de mim. Eu teria certeza de que Jon venceria, mas nunca se sabe. Quero dizer, é esporte, são dois caras no octógono. Então você nunca sabe.

“Espero que de alguma forma, mesmo que [UFC President] Dana [White] ficou muito claro que [Ngannou is] nunca mais vou voltar, como dizem, nunca é muito tempo. Se fizer sentido para o UFC do ponto de vista financeiro, acho que eles estarão abertos para fazer essa luta.

“Isso agora é algo que posso ajudar, porque tenho um bom relacionamento com as pessoas com Francisco. Se eu pudesse ajudar a suavizar o caminho e tentar terminar essa luta e ser uma espécie de intermediário, para colocar os dois lados na mesma página, ficarei feliz em fazer isso, porque acho que é por isso que as pessoas quero ver. eu disse [UFC CBO] Caçador [Campbell] e Dana que antes, um ano atrás, eu disse que acreditava que aquela luta quebraria recordes de pay-per-view.

Schaefer também provocou um anúncio no início da próxima semana sobre seu próximo empreendimento promocional. A empresa de boxe Probellum que ele ajudou a estabelecer em 2021 rapidamente teve problemas devido a supostas ligações entre o chefe da máfia Daniel Kinahan, que está sob sanções dos EUA.