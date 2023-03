Rep. Robert Garcia explica por que elogiou Beyoncé no chão da casa

Um congressista recém-eleito se tornou viral por uma apresentação completa que fez no plenário da Câmara, elogiando Beyoncé — e chegamos ao fundo do que estava por trás de tudo.

Nosso fotógrafo encontrou o representante. Roberto Garcia (D-CA) na quarta-feira do Capitólio … isso depois de seu discurso apaixonado poucas horas antes, onde ele falou sobre o fim do Mês da História Negra e o início do Mês da História da Mulher … usando Queen Bey como a ponte entre os dois .