Restaurante coreano de Nova York é processado por casal alegando ter encontrado rato em pedido de entrega

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, os Lee alegaram que pediram comida de Gammeeok na tarde de sábado e, quando chegaram em casa, começaram a comer e descobriram um roedor no que parecia ser uma tigela de sopa.

No processo, os Lee afirmam que Gammeeok obteve uma nota C do Departamento de Saúde de Nova York em janeiro, a pior nota possível em letras … mas eles não sabiam disso quando fizeram o pedido.