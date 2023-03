Restituição de imposto: Quanto tempo demora a minha restituição se for apresentada em papel?

Taqui estão muitos americanos que estão se sentindo bastante apreensivos sobre seus imposto reembolsos em 2023, ninguém pode culpá-los por isso. Literalmente, milhões de declarações foram respaldadas no IRS durante a pandemia global e a agência alertou os contribuintes para não confiarem em receber seus cheques em qualquer data específica quando arquivados em 2023. Todos os anos, as restituições de impostos tendem a ser as mais cheque importante que qualquer família recebe todos os anos, com o cheque do ano passado indo para $ 3.300 em média. Estamos falando de quase 70% dos contribuintes que estão pedindo para obter suas restituições este ano.

A inflação e a situação financeira colocaram muitos americanos em uma situação difícil, 1 em cada 5 está profundamente preocupado em não receber seus cheques a tempo durante 2023. Esta informação veio de uma nova pesquisa da Benkrate. Às vezes, parece que seus formulários de impostos são enviados para o nada, mas o IRS oferece alguns dados e aconselhamento. Eles pretendem dizer a todos os seus clientes quanto tempo você provavelmente esperará por um cheque. Vamos contar tudo o que sabemos sobre isso agora.

Quanto tempo vai demorar para o meu reembolso cair?

De acordo com IRS, eles enviam a grande maioria dos reembolsos em menos de 21 dias corridos. Se você registrou em papel, os especialistas em impostos alertaram que essa forma de declaração de impostos inevitavelmente atrasará seu reembolso porque os sistemas do IRS não podem processá-los muito rapidamente. Não há instalações suficientes para isso. O próprio IRS confirmou que as pessoas que preencheram o formulário em papel podem levar até 6 meses para obter a restituição de impostos. Aqueles que preencheram o formulário eletrônico podem verificar o andamento da devolução no ‘Onde está meu reembolso?‘ site apenas 24 horas depois que seu retorno foi arquivado.