Resultado da pesagem do UFC Las Vegas: Ricardo Ramos tem luta cancelada após perder o limite dos penas por 8 libras

A pesagem oficial do UFC Las Vegas contou com duas das aparições mais estranhas da escala do ano até agora, com um lutador tendo sua luta cancelada.

Ricardo Ramos pesava 154 libras na sexta-feira antes do evento de sábado, oito libras acima do limite (incluindo uma libra permitida) para sua luta no pena com Austin Lingo, que com sucesso pesou 145,5 libras. O brasileiro foi o último lutador da manhã a se pesar.

Pouco depois da gafe de Ramos, os oficiais anunciaram que sua luta com Lingo foi cancelada.

Anteriormente, o substituto de última hora Jared Gooden também perdeu peso de forma flagrante, chegando a 177 libras para uma luta nos meio-médios contra Carlston Harris. Gooden chegou seis libras acima do limite (incluindo uma libra permitida). Harris pesou com sucesso 169,5 libras.

Vale a pena notar que Gooden aceitou a luta com Harris com três dias de antecedência após a retirada tardia de Abubakar Nurmagomedov. A luta seguirá em peso casado com Gooden perdendo 30 por cento de sua bolsa como penalidade.

As pesagens para a luta principal do peso galo transcorreram sem problemas, com o ex-campeão do UFC Petr Yan subindo na balança antes de qualquer outra pessoa e atingindo a marca de 136, com Merab Dvalishviliy pesando logo depois de 134,5.

Veja abaixo os resultados da pesagem do UFC Las Vegas.

Cartão principal (ESPN+, 18h ET)

Petr Yan (136) vs. Merab Dvalishvili (134.5)

Alexandre Volkov (258) vs. Alexander Romanov (264,5)

Nikita Krylov (213) vs. Ryan Spann (213) — peso catch de 215 libras

Ricardo Ramos (154)* vs. Austin Lingo (145,5) — cancelado

Said Nurmagomedov (136) vs. Jonathan Martinez (135,5)

Vitor Petrino (204) vs. Anton Turkalj (205)

Card Preliminar (ESPN+, 15h ET)

Karl Williams (240,5) vs. Lukasz Brzeski (245)

Raphael Assunção (136) vs. Davey Grant (136)

Sedriques Dumas (184,5) vs. Josh Fremd (186)

Mário Bautista (136) vs. Guido Cannetti (136)

Ariane Lipski (125,5) vs. JJ Aldrich (125,5)

Victor Henry (136) contra Tony Gravely (136)

Tyson Nam (125,5) vs. Bruno Silva (125,5)

Carlston Harris (169,5) vs. Jared Gooden (177)**

*Ramos perdeu o limite dos penas por oito quilos. Sua luta com Austin Lingo foi cancelada

** Gooden perdeu o limite dos meio-médios por seis libras. Sua luta com Carlston Harris prosseguirá no peso casado com Gooden perdendo 30 por cento de sua bolsa como pênalti