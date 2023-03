Resultados da pesagem do UFC 285: Jon Jones registra 248 libras para estreia no peso pesado, Geoff Neal perde por 4 libras

Jon Jones é oficialmente um peso pesado.

O antigo campeão dos meio-pesados ​​pesava 110 quilos na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC 285, onde luta contra Ciryl Gane pelo título vago na luta principal de sábado. Gane ficou um pouco mais leve com 247,5 libras.

Isso marca a primeira vez de Jones pesando no limite dos pesos pesados, depois de uma corrida histórica na divisão de 205 libras e uma década de especulação sobre uma possível mudança de divisões. Jones luta pela primeira vez desde fevereiro de 2020.

O contendor peso-pesado Sergei Pavlovich pesou com sucesso como um suplente para o evento principal, pesando 259 libras.

No co-main event, a campeã peso-mosca Valentina Shevchenko fará sua oitava defesa de cinturão seguida, ao enfrentar Alexa Grasso. Ambos os lutadores pesaram com sucesso abaixo do limite de 124,5 libras.

As pesagens de sexta-feira tiveram alguns problemas, incluindo um importante, já que o contendor dos meio-médios Geoff Neal perdeu muito peso, chegando a 175 libras (quatro libras acima do limite dos meio-médios, incluindo o limite de uma libra para lutas fora do título) para sua principal luta de cartas contra Shavkat Rakhmonov.

A luta seguirá em peso casado, com Neal perdendo 30 por cento de sua bolsa como penalidade.

Outra lutadora perdeu peso, a peso-galo Leomana Martinez. Ele chegou a 137 libras, uma libra acima do limite para sua luta com Cameron Saaiman. Essa luta vai prosseguir em um catchweight com Martinez perdendo 30 por cento de sua bolsa como penalidade.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 285.

Cartão Principal (ESPN + PPV às 22:00 ET)

Jon Jones (248) vs. Ciryl Gane (247,5)

Valentina Shevchenko (124,5) x Alexa Grasso (124,5)

Geoff Neal (175)* vs. Shavkat Rakhmonov (171)

Mateusz Gamrot (156) vs. Jalin Turner (155,5)

Bo Nickal (185,5) contra Jamie Pickett (186)

Card Preliminar (ESPNews/ESPN+ às 20:00 ET)

Cody Garbrandt (136) contra Trevin Jones (135)

Derek Brunson (185,5) vs. Dricus Du Plessis (185)

Viviane Araujo (126) vs. Amanda Ribas (126)

Julian Marquez (186) vs. Marc-André Barriault (185)

Card Preliminar Antecipado (UFC Fight Pass/ESPN+ às 17:30 ET)

Ian Machado Garry (171) vs. Song Kenan (171)

Cameron Saaiman (135) vs. Leomana Martinez (137)**

Jessica Penne (116) vs. Tabatha Ricci (115,5)

Da’Mon Blackshear (136) vs. Farid Basharat (136)

Esteban Ribovics (156) vs. Loik Radzhabov (155,5)

Sergei Pavlovich (259)***

*Neal perdeu o limite dos meio-médios por quatro quilos. Sua luta com Shavkat Rakhmonov continuará como um peso catch com Neal perdendo 30 por cento de sua bolsa como pênalti

**Martinez perdeu o limite do peso galo por uma libra. Sua luta com Cameron Saaiman continuará como um peso casado com Martinez perdendo 30 por cento de sua bolsa como pênalti

*** Pavlovich pesou como suplente para o evento principal