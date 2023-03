Resultados do Bellator 292: Nurmagomedov x Henderson

O MMA Fighting tem resultados do Bellator 292 para o evento Nurmagomedov x Henderson e mais da ação de sexta-feira no SAP Center em San Jose, Califórnia.

Na luta principal, o campeão dos leves do Bellator, Usman Nurmagomedov, tenta fazer a primeira defesa de seu cinturão contra o ex-campeão do UFC Benson Henderson.

Tofiq Musayev e Alexander Shabliy abrem o GP dos leves do Bellator com uma luta nas quartas de final no evento co-principal.

Obtenha os resultados do Bellator 292 abaixo.

Card principal (hora do show, 22h ET)

Usman Nurmagomedov x Benson Henderson

Tofig Musayev vs. Alexandre Shabliy

Valentin Moldavsky x Linton Vassell

Michael Page x Goiti Yamauchi

Card Preliminar (MMA Fighting, 19h ET)

Henrique Barzola vs. Erik Pérez

Cass Bell x Josh Hill

Tony Johnson vs. Khalid Murtazaliev

Júlio Anglickas vs. Dovletzhan Yagshimuradov

Laird Anderson derrotou. Rogelio Luna por finalização técnica (mata-leão) aos 2m41s do primeiro round

Theo Haig def. Adam Wamsley por finalização (guilhotina) aos 3:01 do primeiro round