Resultados do Bellator 292: Usman Nurmagomedov aposenta Benson Henderson com finalização no primeiro round para defender o título dos leves

Usman Nurmagomedov aposentou uma lenda do MMA no Bellator 292.

Com o campeão do UFC Islam Makhachev no corner, Nurmagomedov precisou de menos de um round para finalizar Benson Henderson e fazer a primeira defesa do título dos leves na luta principal da noite de sexta-feira, que aconteceu no SAP Center em San Jose, na Califórnia. Nurmagomedov (17 -0) derrubou Henderson (30-12) com um chute na cabeça nos primeiros segundos da luta, depois inundou com socos antes de retomar o controle e garantir um mata-leão, tornando-se apenas o terceiro homem a finalizar o ex-campeão do UFC dentro uma jaula de MMA.

Com a vitória, Nurmagomedov avançou para as semifinais do GP dos leves do Bellator.

“Temos mais trabalho a fazer”, Nurmagomedov jurou depois.

Henderson, 39, largou as luvas na gaiola e anunciou sua aposentadoria após a luta. Um dos pesos leves mais condecorados de sua época, Henderson conquistou os títulos do UFC e do WEC durante seus 17 anos de carreira no MMA e conquistou vitórias sobre uma infinidade de grandes nomes como Frankie Edgar (x2), Nate Diaz, Gilbert Melendez, Donald Cerrone ( x2), Jorge Masvidal, Josh Thomson e muito mais.

“Nas últimas quatro lutas que assinei com o Bellator, eu disse a mim mesmo que se eu perdesse qualquer uma dessas últimas quatro lutas, então já estava na hora”, disse um emocionado Henderson.

“Tive uma corrida boa e longa. Eu fiz muitas coisas boas e fui capaz de fazer muitas realizações incríveis, e obrigado a todos ao redor do mundo. Obrigado a vocês por seu amor e apoio, eu aprecio isso.”

No evento co-principal da noite, Alexander Shabliy (23-3) emergiu como o outro peso leve a avançar para as semifinais do Grande Prêmio com uma bizarra paralisação na terceira rodada de Tofiq Musayev (20-5).

Com os dois homens carimbados como azarões para vencer todo o torneio, as duas perspectivas lutaram por duas rodadas competitivas – embora um tanto monótonas – antes da controversa sequência que encerrou a noite de Musayev apenas 29 segundos na rodada 3. Shabliy deu um chute inicial no meio que parecia cair nivelado – apenas para pegar a xícara de Musayev em seu caminho para baixo. Após deliberação, o árbitro Jason Herzog determinou que o chute causou apenas “contato acidental” no topo do copo de Musayev e que o dano que incapacita Musayev foi causado pelo chute legal de Shabliy no meio.

Assim que Musayev disse que não poderia continuar, Herzog interrompeu a luta.

Todos os três juízes da Califórnia colocaram Shabliy em 20-18 entrando na terceira rodada.

“Gostem ou não, eu serei o campeão”, disse Shabliy por meio de um tradutor. “Vou conseguir esse cinturão eventualmente. O Tofiq é um grande cara, é um grande adversário, mas tenho que seguir em frente.”

Em outra parte do card, Linton Vassell (24-8) vingou-se de Valentin Moldavsky (11-3) quatro anos após o primeiro encontro, que Moldavsky venceu por decisão unânime.

Desta vez foi a vez de Vassell. Em uma batalha para provavelmente determinar o próximo contendor do campeão dos pesos pesados ​​do Bellator, Ryan Bader, Vassell derrubou Moldavsky no meio do round inicial com uma mão direita estrondosa, então imediatamente acertou e desferiu uma chuva de cotoveladas da montada para garantir o nocaute aos 3:03 do round. 1.

A vitória empurrou a atual seqüência de vitórias de Vassell para cinco consecutivas, com quatro paradas.

“Não há provavelmente – há Ryan Bader [next]. Ele sabe disso, eu sei disso. Eles sabem disso”, proclamou Vassell. “Isso vai acontecer em breve.”

Na luta de abertura do card principal do Bellator 292, Michael Page (21-2) enfrentou Goiti Yamauchi (28-6) em um confronto entre os líderes de nocautes e finalizações de todos os tempos do Bellator – e Page precisou de um único golpe para garantir um dos finais mais horríveis do ano.

“MVP” acertou um chute na perna direita de Yamauchi apenas 26 segundos após o início da competição, que pareceu machucar gravemente a rótula de Yamauchi, levando a ação a um final rápido e terrível.

O vídeo da sequência vencedora de Page pode ser visto aqui.

O desempenho marcou a 11ª vitória de Page por nocaute técnico no Bellator, a maior da história do evento. Posteriormente, ele expressou preocupação com a saúde de Yamauchi e pediu uma chance pelo título contra o invicto campeão dos meio-médios do Bellator, Yaroslav Amosov.

