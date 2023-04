Resultados do Bellator 293: Golm x James

O MMA Fighting tem 293 resultados do Bellator para o evento Golm vs. James e mais da ação de sexta-feira no Pechanga Resort and Casino em Temecula, Califórnia.

No evento principal, os pesos-pesados ​​do Bellator Marcelo Golm e Daniel James se enfrentam em uma batalha de cinco rounds com implicações de título.

Cat Zingano e Leah McCourt lutam no peso pena feminino no evento co-principal.

Obtenha os resultados do Bellator 293 abaixo.

Card principal (hora do show, 22h ET)

Marcelo Golm vs. Daniel James

Cat Zingano x Leah McCourt

John Salter contra Aaron Jeffery

Archie Colgan x Justin Montalvo

Sullivan Cauley contra Luke Trainer

Card Preliminar (Luta de MMA19:00 ET)

Mike Hamel contra Nick Browne

Christian Edwards x Rakim Cleveland

Adam Piccolotti vs. Mandel Nallo

Pam Sorenson x Sara Collins

Joey Davis x Jeff Creighton

Lucas Brennan x Josh San Diego

Vladímir Tokov derrotou. Lance Gibson Jr. por nocaute (soco) (R1, 1:02)

Randi Field def. Ashley Cummins por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Bryce Meredith x Brandon Carrillo por finalização (mata-leão) (R2, 3:11)

Mackenzie Stiller derrotou. Maria Henderson por finalização (chave de braço) (R1, 3:17) | Assistir