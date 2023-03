Resultados do UFC 285: Jones x Gane

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 285 para o card de luta Jones x Gane, blogs ao vivo de todas as lutas do card principal e muito mais na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

Na luta principal, o ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC, Jon Jones, faz seu tão esperado retorno ao enfrentar Ciryl Gane pelo título vago dos pesos-pesados ​​do UFC.

Valentina Shevchenko, campeã peso-mosca do UFC, coloca seu título em jogo contra Alexa Grasso no co-evento principal.

Confira os resultados do UFC 285 abaixo.

Cartão Principal (ESPN + PPV às 22:00 ET)

Jon Jones x Ciryl Gane

Valentina Shevchenko x Alexa Grasso

Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov

Mateusz Gamrot vs. jalin turner

Bo Nickal contra Jamie Pickett

Card Preliminar (ESPNews/ESPN+ às 20:00 ET)

Cody Garbrandt x Trevin Jones

Derek Brunson x Dricus Du Plessis

Viviane Araujo vs. Amanda Ribas

Julian Marquez vs. Marc-Andre Barriault

Card Preliminar Antecipado (UFC Fight Pass/ESPN+ vive agora)

Ian Machado Garry x Song Kenan

Cameron Saaiman x Leomana Martinez

Jessica Penne x Tabatha Ricci

Farid Basharat derrotou. Da’Mon Blackshear por decisão unânime (29-28 x3)

Loik Radzhabov derrotou. Esteban Ribovics por decisão unânime (29-28 x3)