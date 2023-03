Resultados do UFC 286: Edwards x Usman 3

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 286 para o card de luta Edwards x Usman 3, blogs ao vivo de todas as lutas do card principal e muito mais da The O2 Arena em Londres, Inglaterra.

Na luta principal, o campeão dos meio-médios do UFC, Leon Edwards, enfrenta pela terceira vez o ex-campeão Kamaru Usman em uma trilogia em que o vencedor leva tudo.

Ex-campeão interino dos leves do UFC, Justin Gaethje coloca sua classificação em jogo contra Rafael Fiziev no evento co-principal.

Confira abaixo os resultados do UFC 286.

Cartão principal (ESPN + PPV às 17h ET)

Leon Edwards x Kamaru Usman

Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev

Gunnar Nelson x Bryan Barberena

Jennifer Maia x Casey O’Neill

Marvin Vettori vs. Roman Dolidze

Card Preliminar (ESPNews / ESPN+ às 15h ET)

Jack Shore vs. semana americana

Chris Duncan x Omar Morales

Sam Paterson vs. Ashmoz Lateral

Mohamed Mokayev vs. jafel filho

Card Preliminar (ESPN+ / UFC Fight Pass ao vivo agora)

Lerone Murphy x Gabriel Santos

Christian Leroy Duncan x Dusko Todorovic

Malcolm Gordon contra Jake Hadley

Joanne Wood vs. Luana Carolina

Jai Herbert x Ludovit Klein

Juliana Miller x Veronica Hardy