Resultados do UFC 286: Gunnar Nelson finalizou Bryan Barberena com uma chave de braço rápida

Gunnar Nelson fez jus à sua reputação como um dos grapplers mais perigosos do esporte depois de despachar Bryan Barberena de forma rápida com um armlock no primeiro round do UFC 286.

O lutador islandês de 34 anos precisou apenas garantir uma única queda ao colocar Barberena nas costas e nunca mais deixá-lo levantar. Nelson acertou várias cotoveladas duras antes de ver a abertura da chave de braço, que obrigou Barberena a bater ou arriscar uma possível lesão com o fim da luta chegando aos 4:51 do primeiro round.

“É ótimo”, disse Nelson depois. “Tudo o que estivemos trabalhando no último acampamento acabou de clicar. Eu queria tomar meu tempo. Eu queria manter esse ritmo. Basta manter esse ritmo. Eu esperava que ele explodisse um pouco mais. Acho que ele não queria machucar as costas. É uma coisa inteligente a fazer.

“Veremos [when I fight again]Vou voltar agora e focar no meu time e depois veremos.”

Um ataque metódico de Nelson o levou a descer Barberena e eventualmente prendê-lo contra a gaiola antes de garantir sua primeira queda. Um grappler notável com habilidades de finalização desagradáveis, Nelson foi rápido em avançar sua posição enquanto procurava acertar as cotoveladas por dentro enquanto procurava configurar qualquer número de finalizações.

Barbarena realmente estava apenas preso no chão com Nelson se movimentando dentro da guarda e depois escolhendo seus chutes para descarregar mais golpes por cima. Houve alguns momentos em que parecia que Nelson poderia se mover para a montada, mas ele optou por ficar na meia-guarda ou no controle lateral enquanto causava dano com seus socos e cotoveladas.

Com o tempo se esgotando no primeiro round, Nelson viu uma abertura para um armlock e rapidamente finalizou em movimento rápido. Nelson estendeu o braço e Barberena tentou resistir por um momento, mas optou por bater para interromper a luta.

Nelson agora venceu suas duas últimas lutas consecutivas depois de passar quase três anos fora do esporte lidando com lesões. Sua vitória no UFC 286 também foi a primeira vez que Nelson finalizou um adversário com uma finalização desde 2018, quando estrangulou Alex Oliveira no UFC 231.