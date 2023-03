Resultados do UFC Las Vegas: Yan x Dvalishvili

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Las Vegas para o card de luta Yan x Dvalishvili na noite de sábado, um blog ao vivo do evento principal e mais no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas, Nevada.

Petr Yan e Merab Dvalishvili se enfrentarão na luta principal do peso-galo. Ex-campeão peso-galo interino do UFC, Yan perdeu três de suas últimas quatro lutas, enquanto Dvalishvili venceu oito lutas consecutivas.

Os veteranos dos pesos-pesados ​​Alexander Volkov e Alexandr Romanov se enfrentam no evento co-principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Las Vegas.

Cartão principal (ESPN+, 18h ET)

Peter Yan vs. Merab Dvalishvili

Alexandre Volkov vs. Alexandre Romanov

Nikita Krylov vs. Ryan Spann

Said Nurmagomedov vs. Jonathan Martinez

Mário Bautista vs. Guido Cannetti

Vítor Petrino vs. Anton Turkalj

Card Preliminar (ESPN+ LIVE agora)

Carlos Williams vs. Lukasz Brzeski

Raphael Assunção x Davey Grant

Sedriques Dumas x Josh Fremd

Ariane Lipski vs. JJ Aldrich

Victor Henry contra Tony Gravely

Bruno Silva def. Tyson Nam por finalização (mata-leão) – Round 2, 1:23

Carlston Harris derrotou. Jared Gooden por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)