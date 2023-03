Resumo de Atualidades: o Protocolo de Kyoto

Protocolo de Kyoto: resumo completo para ENEM e vestibulares

O termo “Protocolo de Kyoto” é usado para denominar um acordo que foi criado como resultado da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.

Esse tema é cobrado com frequência em questões de atualidades dentro de provas como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa maneira, para que você possa estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Protocolo de Kyoto. Vamos conferir!

O que é o Protocolo de Kyoto?

O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional que foi criado em 1997 para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa e o aquecimento global.

Principais aspectos do Protocolo de Kyoto

O Protocolo de Kyoto foi criado na Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, realizada na cidade japonesa de Kyoto, em 1997. Esse foi o primeiro acordo mundial com o objetivo de reduzir a emissão dos chamados “gases estufa”, muito prejudiciais para o planeta Terra. Além disso, o protocolo também estimula a criação de formas de desenvolvimento sustentável.

Ao longo do encontro, algumas questões foram levantadas com a intenção de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Ficou estipulado que os países membros deveriam realizar ações que visassem a redução gradativa dos gases que agravam o efeito estufa. Isso porque, foi apontado que aproximadamente 55% dos gases nocivos que contribuíram para o efeito estufa eram emitidos pelos países desenvolvidos.

Quem assinou o Protocolo de Kyoto?

O Protocolo de Kyoto foi assinado por 84 países. Dentre eles, podemos citar: Uruguai, Noruega, Alemanha, França, Brasil, Itália e Portugal.

Os Estados Unidos, um dos maiores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa e o consequente aquecimento global, abandonaram o acordo em 2001, durante o governo de George W. Bush, com a justificativa de que as metade estipuladas pelo acordo prejudicariam a economia americana.